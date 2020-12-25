Пентагон готовится помешать Трампу сорвать инаугурацию Байдена

В американской прессе появились сенсационные данные о ведущих политиках. По данным СМИ, Пентагон опасается, что Трамп планирует сорвать инаугурацию Байдена.



Президентская гонка в США до сих пор в активной фазе. Формально Байден признан победителем, но одиозный Трамп не собирается покидать политическое поле борьбы, сбросив копья с плеча.

В американской прессе появились данные о том, что Пентагон опасается планов Трампа. Уточняется, что лидер партии республиканцев может попытаться сорвать инаугурацию Байдена.

Говорится, в том числе, и о том, что Трамп может ввести военное положение, чем помешает процедуре. Не исключено, что для урегулирования ситуации будет необходимо вмешательство военных. По этой причине план на случай ЧП разрабатывается в тайне от Трампа, передает издание Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне.

При этом в настоящий момент в отношении Трампа действует самая настоящая цензура. Заявления политика в твиттере сопровождаются пометкой соцсети о том, что распространяемая политиком информация может не соответствовать действительности.

Ранее пока еще действующий президент США и его супруга обнародовали праздничное поздравление граждан. Они отметили, что вакцинирование поможет справиться с пандемией коронавируса.

Отмечается, что на сегодняшний день вакцину в стране получили более миллиона человек. Трамп добавил, что темпы являются рекордными.