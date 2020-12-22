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Политика

Политолог Межевич об отношении США к Лукашенко: Парадоксальная ситуация

Власти Соединенных Штатов ведут политику двойных стандартов. Вашингтон всегда старается извлечь выгоду для себя в независимости от ситуации, заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.
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Сенат США на днях одобрил законопроект о правах человека и суверенитете Белоруссии. Теперь у главы страны будут расширенные полномочия в части введения санкций в отношении лиц, причастных к подделке результатов выборов и насилию на мирных демонстрациях.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Согласно документу, президент Белоруссии Александр Лукашенко является нелегитмным политиком, который незаконным образом удерживает пост. Координационный совет оппозиции называется единственным органом для ведения переговоров по трансферу власти.

Политолог Николай Межевич рассказал, что в ближайшее время США планируют отправить своего посла в Минск, а не к оппозиционерам Светлане Тихановской или Павлу Латушко. "То есть Лукашенко в качестве главы государства они признают", – отметил он.

По его словам, сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, Вашингтон занимает жесткую позицию по отношению к президенту республики. С другой стороны, эта позиция противоречит решению американских властей отправить посла в Белоруссию.

Межевич вспомнил, что после выборов президента и акций протеста высокопоставленные представители США прибыли в Минск, чтобы встретиться с Лукашенко и решить конкретные вопросы. А это значит, что Вашингтон не чурается контактов с белорусским президентом.

Эксперт добавил, что власти Соединенных Штатов пытаются создать все более некомфортные условия для существования режима Александра Лукашенко. Причем это происходит по сценарию, выгодному Вашингтону, а не Москве, передает РИА ФАН.

Выборы белорусского лидера состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Александра Лукашенко поддержали более 80% граждан. После оглашения итогов по стране прокатилась волна демонстраций. В ряде городов акции были жестко подавлены милицией.

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Автор: 22 декабря 2020, 15:12 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

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