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Политика

"Откровенный враг Украины": Россию обвинили в бедах Незалежной

Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украинский журналист и писатель Виталий Портников порассуждал о кризисе венгерско-украинских отношений. Он увидел в нем российский след.
прочитано 2491 раз

Публицист констатировал, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении пожаловаться в НАТО на действия Украины по отношению к закарпатским венграм. Так глава венгерского внешнеполитического ведомства отреагировал на недавние обыски в одной из венгерских благотворительных организаций.

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Журналист считает, что это – уже не история с языком образования в венгерских школах страны, не вмешательство венгерских политиков в избирательную кампанию на местных выборах в Украине, а самый серьезный кризис в венгерско-украинских отношениях последних лет.

При этом Виталий Портников отметил, что Дональда Трампа, который мог бы удержать венгерского премьера Виктора Орбана от решительных действий, уже фактически нет. "А Владимир Путин есть", – заявил он.

Публицист считает, что накануне избрания Владимира Зеленского президентом Украины у многих политиков в соседних странах и у многих его соотечественников возникли иллюзии, что все проблемы страны – из-за неправильной внешней политики Петра Порошенко. Якобы потому, что Порошенко не может договориться с Путиным.

Но, по словам журналиста, и с приходом Зеленского к власти беды Незалежной никуда не делись. По его мнению, одна из главных задач Путина – сохранение присутствия российских войск на украинской территории. Якобы это позволяет российскому президенту сохранять влияние на украинскую политическую ситуацию и оказывать давление на Киев.

"Российский режим – откровенный враг Украины", – заявил Портников. Он резюмировал, что украинцам нужно научиться жить с этим, быть готовыми защищать интересы своей страны и не обвинять в отсутствии взаимопонимания собственную власть.

Автор: 2 декабря 2020, 21:45 Источник: Еспресо TV ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
У Украины такие сильные друзья и союзники - США и Евросоюз. Это вы так считаете, но на самом деле все совсем не так.. За 6 лет вы уже должны были это понять. Нет у вас друзей , которые готовы вам помочь. Они ввергли вас в пучину хаоса, ненависти, страха. А вы продолжаете им верить. Надо было верить России и вы никогда не оказались бы в таком гибельном положении. Но вы выбрали «европейский путь». А Европа вас «кинула». Как и Америка, впрочем, которой вы нужны только в качестве орудия для борьбы с Россией. Но не для того, чтобы помочь вам.
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