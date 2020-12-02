Путин назвал замену Чубайсу

Президент России Владимир Путин заметил, что без развития нанотехнологий у нашей страны не может быть будущего. Этим наблюдением он поделился во время видеовстречи с заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Сергеем Куликовым. Именно его кандидатуру российский лидер рассматривает в качестве замены Анатолию Чубайсу на должности главы "Роснано", передает Общественная служба новостей.