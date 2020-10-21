На Украине против Порошенко возбудили дело о подготовке госпереворота

Появились резонансные данные о бывшем лидере Украины Петре Порошенко. Уточняется, что политик стал фигурантом уголовного дела о подготовке нового госпереворота



Депутат Верховной рады сообщил в социальных сетях, что Порошенко и его последователи готовят захват власти, как это было во время событий в 2014 году. Судя по опубликованным сканам документов, уголовное дело было открыто в начале месяца, передает РИА Новости.