Мэр Бишкека ушел с поста

Мэр Бишкека Азиз Суракматов ушел с поста главы киргизской столицы, передает RT. Отмечается, что ранее – 6 октября – он уже писал заявление об уходе по собственному желанию, однако спустя два дня вернулся на работу. Ожидается, что о своем повторном уходе политик расскажет на пресс-конференции.
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