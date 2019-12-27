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Общество

Российские военные вступили в конфликт с армией США в Сирии

Российские военные в Сирии. Фото: Globallookpress
Несмотря на вывод значительной части сил из Сирии, США сохраняют присутствие в арабской республике. На некоторых участках американские и российские подразделения действуют в непосредственной близости друг от друга. В СМИ сообщили об опасном инциденте между военнослужащими двух стран. 
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Россияне подрались с американцами в городе Тель-Тамер в провинции на северо-востоке Сирии. Инцидент произошел 25 декабря. Об этом сообщает "Рамблер" со ссылкой на "Сирийскую обсерваторию по правами человека".

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По некоторым данным, в город прибыл отряд американских солдат для от местных жителей некоей информации. На появление военных США люди отреагировали негативно: они принялись обвинять американцев в предательстве.

В перепалку вступили российские солдаты, прибывшие в Тель-Тамер. К счастью, от применения огнестрельного оружия стороны воздержались

В провинции Эль-Хасака российская военная полиция патрулирует несколько маршрутов. По словам руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, солдаты патрулируют участки от населенного пункта Камишлия до Тель-Абу-Расайна и Мабрука, а также от Айн-Исы до Мабрук.

Американцы вывели войска из северо-восточной Сирии в начале октября в преддверии турецкой операции "Источник мира". Проживающие на этих территориях курды обвинили американцев в предательстве. Позже вдоль границы Сирии и Турции была создана зона безопасности. Ее патрулируют в том числе российские военные.

Автор: 27 декабря 2019, 16:36

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