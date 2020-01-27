Володин передал президенту Ирана приветствие от Путина

С Рухани спикер встретился в рамках визита делегации Госдумы в Иран. "Вячеслав Володин передал слова приветствия и самые теплые пожелания от президента России Владимира Путина", – сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
На встрече обсуждались вопросы развития двусторонних отношений. Также Володин рассказал Рухани об итогах заседания межпарламентской комиссии двух стран.
На ней спикер Госдумы, в частности, призвал укреплять товарооборот России и Ирана в условиях американских санкций. При этом он отметил рост расчетов в национальных валютах.
В Тегеране председатель нижней палаты встретился со своим коллегой, главой Меджлиса Ирана Али Лариджани. Законодатели обсудили развитие межпарламентского сотрудничества. Это важно для преодоления общих угроз, подчеркнул Вячеслав Володин.
Напомним, Москва и Тегеран реализуют несколько межпарламентских форматов. Среди них Конференция спикеров по региональному сотрудничеству и безопасности, Совещание спикеров стран Евразии. По словам Володина, эти форматы доказали свою эффективность.
Популярные темы форума
Читатели "Дни.ру", ВНИМАНИЕ!!!
Путин молодчинка!
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Уже начать бояться?!
Старая лезба
За что Джуна ненавидела Пугачеву?
Кто есть "быдло"?..
Чайка слетел...