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Политика

Дума одобрила инициативы Путина по Конституции

Фото: duma.gov.ru
Нижняя палата в четверг, 23 января, приняла в первом чтении предложенные Владимиром Путиным изменения в Конституции. Инициативы президента поддержали все четыре фракции Госдумы. 
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За документ проголосовали 432 парламентария, высказавшихся против и воздержавшихся нет. Накануне законопроект был рассмотрен профильным думским комитетом по государственному строительству и законодательству.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Поправки Владимира Путина означают переход от декларации к Конституции прямого действия, особенно в области социальной политики, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. "Многие вопросы, связанные с государственным устройством, с функционированием институтов государственной власти, в рамках предложений президента будут наполняться совершенно иным содержанием, которое в основе своей будет предполагать передачу больших полномочий именно гражданам нашей страны, для того чтобы они более эффективно принимали участие в управлении государством", – прокомментировал законодатель.

Поправки предлагаются в 22 статьи, с третьей по восьмую главы. Фундаментальные положения Конституции не затрагиваются, отметил глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников. По его словам, поправки направлены на обеспечение суверенитета России, закрепление социальных гарантий граждан, укрепление роли парламента и совершенствование законодательного процесса.

Второе чтение президентского законопроекта запланированы на 11 февраля, сообщил Вячеслав Володин.

Инициативы по изменению основного закона президент внес в Госдуму 20 января. Он предложил прописать в Конституции верховенство российского права над требованиями международного законодательства, запрет на иностранное гражданство для чиновников, занимающих ответственные посты.

Также Путин предложил расширить требования к главе государства и ограничить его полномочия двумя сроками, убрав слово "подряд". Кроме того, предлагается закрепить в основном законе статус Госсовета, а также наделить Госдуму правом утверждать правительство. В социальной сфере президент предложил закрепить в Конституции положения об индексации пенсий и о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума.

Автор: 23 января 2020, 12:49

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