Знак особого доверия: почему Путин назначил Чайку на Северный Кавказ

Одно из самых обсуждаемых кадровых решений последнего времени – уход Юрия Чайки с поста генерального прокурора и его переход на должность полпреда президента на Северном Кавказе. Некоторые эксперты принялись делать поспешные выводы и называть новое назначение чуть ли не "почетной пенсией". Но если разобраться, все с точностью до наоборот: Северо-Кавказский округ – один из самых непростых макрорегионов, ситуация с нацпроектами там требует повышенного внимания федерального центра. Назначение Чайки на новую ответственную должность говорит о высоком доверии к нему со стороны президента.



В нынешней конструкции политической системы России полпредство является важным шагом к дальнейшему развитию карьеры. В свое время полномочными представителями президента были первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и многие другие влиятельные чиновники.



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Переход Чайки на полпредство может стать для бывшего генпрокурора очередной ступенью вверх. В момент назначения президент не всегда встречается с новыми чиновниками. В лучшем случае все ограничивается официальными сообщениями, а то и вовсе фотографией. Однако с Чайкой Путин встретился, к тому же в присутствии его преемника на посту генерального прокурора.

Атмосфера на встрече была теплой, Путин благодарил Чайку за проделанную работу и достигнутые результаты. Очевидно, что новый полпред на Северном Кавказе может рассчитывать на поддержку Кремля, а его слово в высоких властных кабинетах по-прежнему будет иметь максимальный вес. Более того, Чайка остается в Совете безопасности, роль которого в связи с последними событиями явно усиливается. Членство в Совбезе – солидный административный ресурс.

До Чайки на Северном Кавказе было четверо полпредов. Бывший генпрокурор приходит в регион с самой высокой должности. Так, Александр Хлопонин был губернатором Краснодарского края, Сергей Меликов – первым замначальника штаба МВД, Олег Белавенцев руководил крупным оборонным предприятием, а Александр Матовников был замначальника Генерального штаба.

"Хотя их работа была довольно успешной, сам факт высокой ротации в этой должности показывал, что на этой позиции требуется более статусный политик и управленец", – отмечает "Независимая газета".

За Чайку играет целый ряд немаловажных факторов. Он возглавлял Генеральную прокуратуру в течение 14 лет и хорошо известен на федеральном уровне. Чайка прекрасно знаком со спецификой работы правоохранительных органов, которым в последнее время приходилось много заниматься северокавказской повесткой. Вспомнить хотя бы дело Арашуковых.

Держать удар Чайка умеет, да и навыками дипломата бывший генпрокурор не обделен. За последние годы подчиненное ему ведомство активно занималось защитой прав предпринимателей, многие из которых оказались под необоснованным и даже заказным преследованием. Кавказ – дело тонкое, поэтому твердость характера, а также мудрость и тактичность дипломата там не менее важны, чем наличие административного ресурса и возможности заручиться поддержкой силовых органов.





Очевидно, что одним из основных направлений работы Чайки на посту полпреда будет реализация национальных проектов. Эксперты неоднократно отмечали, что важнейшим фактором в этой работе является эффективность правоохранительных органов. По всей видимости, у бывшего генпрокурора окажется достаточно инструментов для воздействия на правоохранителей и представителей органов власти. Расслабиться чиновникам Чайка явно не даст.

Кстати, в его назначение на должность полпреда хорошо вписывается ликвидация Министерства по делам Северного Кавказа. Упразднение ведомства поможет избежать дублирования полномочий, что повысит эффективность политики федерального центра на местах. Все это делает полпреда ключевой фигурой в этом непростом регионе.

Напомним, Генеральную прокуратуру Юрий Чайка возглавлял с 2006 года. В понедельник, 20 января, президент Владимир Путин предложил ему перейти на работу полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе. Новым главой надзорного ведомства стал 44-летний Игорь Краснов.