Юрий Чайка покинул пост генпрокурора России

Юрий Чайка покинул пост генерального прокурора России. По предварительным данным, он перейдет на работу в другой должности, пишет телеграм-канал Mash.

СМИ сообщают, что президент России Владимир Путин уже нашел кандидата на место Юрия Чайки. Им стал заместитель главы Следственного комитета России Игорь Краснов. Ранее в отставку ушло правительство страны во главе с Дмитрием Медведевым. Его пост занял бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.