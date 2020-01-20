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Политика

Казус с Путиным вызвал переполох: Меркель и Макрон в шоке (видео)

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель. Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Накануне в Берлине прошла международная конференция, посвященная урегулированию ситуации в Ливии. На встрече присутствовали лидеры России, Германии, Франции, Великобритании, США и Турции. Однако не каждого из них удалось заметить. 
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Перед началом встречи главы государств и уполномоченные лица традиционно собрались на церемонии фотографирования перед журналистами. Политики выстроились в два ряда на фоне синего полотна, а по бокам от них находились флаги государств и организаций. 

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Среди присутствующих на видеозаписи, сделанной во время мероприятия, можно заметить генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Перед камерами появился и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Однако вскоре все заметили, что президент России Владимир Путин пропал.

Первой таинственное исчезновение заметила Меркель. 65-летняя глава немецкого правительства озадаченно поглядела по сторонам в поисках коллеги. Не найдя его, она, по всей видимости, задала соответствующий вопрос Макрону, но и тот не увидел российского лидера. 

Несколько мгновений спустя Путин появился в зале. По всей видимости, он просто задержался. Политик поприветствовал коллег и занял свое место. 

В ходе саммита глава российского государства провел переговоры с президентами Франции, Турции и госсекретарем США Майком Помпео. Стоит отметить, что диалог увенчался успехом: после призыва Путина и его коллег конфликтующие стороны в Ливии приостановили борьбу.

Автор: 20 января 2020, 09:37

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПилигримГость
Ответить
ОСТОРОЖНО ФРАНЦУЗ ДЕПАРДЬЁ БОГОХУЛЬНИК !
v=3biaLgHIYWI

none 2 часа назад
Хочешь мужа избивающего тебя? Или хочешь чокнутую жену? Вперед в церковь!
Ответить 56
ПилигримГость
Ответить
Каким богам они молятся ?
karry
Ответить
Задержался, ага. Опоздал, как обычно. Ужасная привычка.
ПилигримГость
Ответить
На каких языках они говорят?
ПилигримГость
Ответить
Ургант где ?
ПилигримГость
Ответить
Кто это такие ?
Гость
Ответить
НАШЕ СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ.
С каждым днём, часом и мгновением все мы всё отчётливее понимаем что НИ кто нас НЕ избавит от рабства, кроме НАС САМИХ. Мы ВСЕ учимся и мудреем. Попытки избавится от сионистов чисто физически (типа похода ади шикльгрубера), или заменить власть в стране или мире (как бланк, свердлов и бронштейн со своей сионистской коминтерновской бражкой и славянскими либерал предателями) приводят к пролитию моря крови и к смене негодяев у командных рычагов без изменения самой системы, а в конечном итоге - к ликвидации славян и замене их как титульной нации шабесгоями и негодяями типа собчакоефремововодонаевошендеровичи. Есть один путь, который труден и НЕ быстротечен.... НО не избежен - и это системное решение, или работа в системе над собой. Вначале о Конституции: в том виде как она сейчас это свод (СИСТЕМА) сионистских правил (законов), охраняющих денежные потоки (русла финансовых рек) при обязательном соблюдении ссудного %, прибавочной стоимости, ренте, оценке результатов труда по “освоению” денег а не по самим результатам, постоянная борьба всех против всех а не над собой, слепое преклонение а не развите (РПЦ). Любые телодвижения в этой системе дают прибыль ТОЛЬКО сионистам и крошки - либерал <цензура> (смотрите список форбс), а все иные в цепях кредитов и нищете. Новая СИСТЕМА (конституция) должна иметь системные черты отвечающие интересам народа (т.е. каждого), а не власти шайки подонков. Вполне определённо следует сделать следующее: дать в новой конституции определение элиты; представить научно подтверждённые заветы предков; законность предоставления государством равных возможностей каждому; прогрессивный налог (чем богаче тем платит большге) на основе того что основным богатством являются НЕ деньги, а личные интеллектуальные и технологические возможности.
В этой новой Конституции должна быть узаконена возможность и законность развития семей и каждому человеку по принципу развития и познания. Должны быть обозначены не только права, но и обязанности (защита Родины, оздоровление). Вам будут подсовывать и агитировать за иные изменения и поправки в действующей СИСТЕМЕ (конституции)... всемсерно старайтесь избегать сионистского обмана.
Все материалы и определения вы найдёте в яндексе набирая мои ФИО и интересующий вас вопрос, например: “Тукабаев Павел Тамьянович черты элиты” или “заветы предков” или “обряд оздоровления”, или “Основы Родной Веры” и т.д. Есть такая информация и в моих лентах на социальных сетях “мой мир, одноклассники, вконтакте, фэйсбук”. Других путей кроме работы над собой НЕТ. Наукой подтверждено: наша территория духовного развития НЕ имеет границ!
Слава предкам! Слава Роду! Слава Руси! Ура россиянам!
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