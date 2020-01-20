Казус с Путиным вызвал переполох: Меркель и Макрон в шоке (видео)

Перед началом встречи главы государств и уполномоченные лица традиционно собрались на церемонии фотографирования перед журналистами. Политики выстроились в два ряда на фоне синего полотна, а по бокам от них находились флаги государств и организаций.
Среди присутствующих на видеозаписи, сделанной во время мероприятия, можно заметить генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Перед камерами появился и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Однако вскоре все заметили, что президент России Владимир Путин пропал.
Первой таинственное исчезновение заметила Меркель. 65-летняя глава немецкого правительства озадаченно поглядела по сторонам в поисках коллеги. Не найдя его, она, по всей видимости, задала соответствующий вопрос Макрону, но и тот не увидел российского лидера.
«А где Путин?»: Организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента России pic.twitter.com/XTxmRB39XI— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 января 2020 г.
Несколько мгновений спустя Путин появился в зале. По всей видимости, он просто задержался. Политик поприветствовал коллег и занял свое место.
В ходе саммита глава российского государства провел переговоры с президентами Франции, Турции и госсекретарем США Майком Помпео. Стоит отметить, что диалог увенчался успехом: после призыва Путина и его коллег конфликтующие стороны в Ливии приостановили борьбу.
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Историк Соколов