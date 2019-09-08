Собянин призвал москвичей прийти на выборы в Мосгордуму

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

Волочкова разбилась по дороге из Греции
Зеленский получил неожиданный удар в спину
"Я так счастлива": Малышева высказалась об умершей от инфекции Вербер
"Зачем походить на перекроенную куклу?": Сафронов высказался о показавшей грудь Аллегровой
"Я потерял всю семью": Корчевников узнал о непростой жизни популярного артиста
партнеры
Воскресенье 8 сентября
Лента новостей
15:24
Легендарный участник шоу "Дом-2" поставил на место копающегося в грязном белье Малахова
15:04
В Анадыре на выборах мэра побеждает кандидат от "Единой России"
11:57
Шепелев объяснил свою неспособность влиять на ребенка Фриске
11:22
Виторган показал округлившийся живот молодой спутницы
11:03
Сын мешал Пугачевой: Галкин сделал неожиданное признание на всю страну
10:27
Поборовший болезнь Корчевников резко осунулся
10:20
Изнывающая без Тарасова Бузова больно уколола роженицу Костенко
06:12
Девочка из России погибла в бассейне на Кипре
04:53
"Расцвела": Барановская показала свадебное платье
02:18
"Французская бульдожка": Успенскую разнесли за подражание секс-символу
00:15
Маркл сбежала в Нью-Йорк для борьбы со стрессом
22:02
Галкин и Лазарев посоветовали бедняге-Гагариной выпить
20:09
"Сладкие зайчата": как развлекались дети Галкина в Юрмале
18:07
Напавший на Памфилову рассказал о мотивах
17:25
Все на показ: король Малайзии откровенно рассказал о разводе с русской красоткой
17:10
"Обожаю его": Тодоренко публично призналась в любви другому мужчине
16:39
"Не факт": Виторган высказался о поиске близкого человека
16:23
"Не усваивалась даже вода": Погребняк откровенно о первых родах
16:22
"Проклятие сериала про няню": россияне молятся за Заворотнюк
14:04
Война за наследство: кому достанется имущество Федосеевой-Шукшиной
13:21
Чехову не узнали после жесткой диеты
12:25
Грязный обман на шоу Шепелева на Первом канале
11:49
"Раны залечиваем": Валерия о потере ребенка
11:11
Похорошевшая Пугачева вернулась в Москву с большим скандалом
10:35
Обнаженная Волочкова в бане растопырила коленки
06:17
"Нет сил справляться с недугом": озвучен жуткий прогноз для изможденного Корчевникова
04:18
"Теперь связаны навсегда": вскрылся тесный контакт Кокорина и Мамаева
02:16
Импульсивная Меган Маркл бросила мужа с сыном и покинула страну
00:14
Полностью раздевшаяся Ирина Шейк рассказала о семье
22:00
Экс-солистка "Тату" развелась с мужем
21:51
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
21:50
"Все остальное меркнет": Звезда сериала "Не родись красивой" о четвертом ребенке
21:42
Собчак начала прятать изменившуюся фигуру под свободной одеждой
21:38
Рыдающую на публике Бузову окунули в грязь
21:33
Билан получил смачный удар по лицу
21:17
Знаменитый телеведущий публично унизил Барановскую
21:08
Под Москвой 10-летнего ребенка сбили на пешеходном переходе
20:54
Беременная жена Тарасова появилась в прозрачном платье
20:53
Жители Подмосковья в панике из-за нашествия странных слизней
20:31
Бывший возлюбленный Топурии обмолвился о связи с Тимати
20:13
В Удмуртии пьяный велосипедист угодил под колеса авто
20:02
"Я устала": Асмус внезапно взвыла перед поклонниками
19:56
Неизвестные устроили стрельбу в центре Москвы
19:31
Александра Маслякова лишили самого дорогого
19:14
В Башкирии недовольный клиент забросил в салон такси боевую гранату
18:45
"Я удовлетворена": Водонаева рассказала о состоянии после развода
18:19
Кардинально изменившийся Киркоров взялся за оружие
17:58
"Передержали": сделано заявление о судьбе освобожденных Кокорина и Мамаева
17:24
"Можем поскандалить": Эдгард Запашный о драках с больным братом
16:59
Доводил подростков до смерти: освобожденный досрочно злодей прятал лицо на шоу Малахова
16:48
На Ямале прикинувшийся девушкой парень выманивал деньги у местных жителей
16:30
Совет на выходные
16:28
В московском магазине "Пятерочка" мужчине пробили череп из-за бутылки водки
16:25
Домой не забирают: жена обнародовала данные о состоянии Гафта
16:13
"Мое предназначение – быть мамой": Ковальчук о рождении второго ребенка
15:53
Звезда поразила декольте до пупа на Венецианском фестивале
15:46
Путину доложили о страшном инциденте с Эллой Памфиловой
15:29
Грубившему Путину Зеленскому поставили ультиматум
15:26
Дрожащую Меркель посадили в Китае (видео)
15:19
Двое приезжих изнасиловали и жестоко убили 21-летнюю россиянку
14:52
"Оставил их без жилья": Пригожин и Валерия о семейном скандале
14:45
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
14:45
Зеленский затеял опасную игру с Коломойским
14:24
От Меладзе ушла Джанабаева
14:21
Вышедший из себя Лукашенко озвучил наглое требование к Путину
14:03
Россияне стали чаще ходить по врачам
13:54
"Пьянка в разгаре": окосевшая Гагарина ушла в отрыв
13:33
Отбилась стулом и царапалась: жуткие детали нападения на Памфилову
13:31
Объявлено о новом налоге для россиян
13:31
Когда все бесит: названы способы справиться с негативом
13:24
Памфилова высказалась о самочувствии после дерзкого нападения
13:06
"Чтобы долго помнили": эпатажная звезда возвращается в "Дом-2"
12:57
100 частных музеев со всей России представят экспонаты в Сокольниках
12:44
Памфилова сделала важное заявление после нападения
12:21
На Эллу Памфилову напали с электрошокером: последние подробности
12:09
Что известно о приближенной к Лукашенко сексуальной красотке
12:04
"Завалится": названа дата обрушения Крымского моста
11:41
Молодящаяся Пугачева облюбовала большой мохнатый ствол в Юрмале
11:29
"Красотка!": Глюкоза расцвела после слухов о разводе
11:01
Буланова о состоянии ставшего жертвой несчастья сына
10:56
"Палач": Зеленского обвинили в массовых убийствах
10:55
Популярная певица объявила о завершении карьеры
10:41
Женщина родила двойню в 74 года
10:31
Кудрявцева довела до истерики известную актрису
10:26
Бывший президент Зимбабве умер после страшной болезни
10:18
Волочкова в странном состоянии выставила напоказ свои пельмени
10:00
Кокорин и Мамаев вышли по УДО
09:48
Главные события Москвы
09:40
Вайкуле раскритиковали за поведение на сцене
09:31
Глава Крыма пригласил Зеленского в гости
09:20
После появления с Бабкиной Гор неожиданно объявил об уходе
08:53
Пожилую жену Виторгана перестали узнавать после вторых родов
08:34
300 гостей и 12 миллионов на банкет: новые подробности свадьбы Собчак
08:13
"Кто эту мразь ничтожную раскручивает?": Соловьев отхлестал известного ведущего за фильм о Беслане
07:38
"Нашла счастье в бутылке крепкого алкоголя": одинокую Бузову облили грязью
06:20
Видео с абсолютно голым Зеленским возмутило народ
04:31
"Мгновенно сел в лужу": всплыли малоизвестные факты о Стасе Костюшкине
02:19
Известный певец чудом ожил после страшной аварии
00:07
"Я спал у них на полу": друзья приютили алкоголика Брэда Питта
21:54
"Окончательно похоронить": Объявлено о страшной роли Зеленского в судьбе Украины
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Когда все бесит: названы способы справиться с негативом
Памфилова сделала важное заявление после нападения
Вышедший из себя Лукашенко озвучил наглое требование к Путину
100 частных музеев со всей России представят экспонаты в Сокольниках
"Чтобы долго помнили": эпатажная звезда возвращается в "Дом-2"
Двое приезжих изнасиловали и жестоко убили 21-летнюю россиянку
Политика

Собянин призвал москвичей прийти на выборы в Мосгордуму

Сергей Собянин. Фото: www.globallookpress.com
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города прийти на выборы в столичный парламент. Сам он уже успел отдать голос за своего кандидата.
прочитано 222 раза

Сергей Собянин напомнил, что в Единый день голосования 8 сентября в Москве проходят выборы в городской парламент. "Выборы очень важные", – подчеркнул он.

ПО ТЕМЕ

Венедиктов предупредил о возможных провокациях на выборах в Москве

Стал известен "список Ланового" на выборах в МГД

Мэр Москвы отметил, что Московская городская дума во многом определяет судьбу всего города. "Поэтому, конечно, важно самим прийти и проголосовать и никому не передоверять это важное дело", – цитирует телеканал "Москва 24" Сергея Собянина. Сам столичный градоначальник проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва на избирательном участке в школе №1241 на улице Николаева.

Напомним, в Единый день голосования 8 сентября в 85 регионах страны проходят свыше пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе – в 13 законодательных собраний. Также в 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, а в трех региональных центрах – глав муниципальных образований.

В выборах в Московскую городскую думу принимают участие 225 кандидатов. В 2019 году впервые жители трех избирательных округов столицы впервые смогли воспользоваться системой электронного голосования. Для этого необходимо было заранее подать заявку.

За первые полчаса этой системой воспользовались 10% зарегистрированных электронных избирателей. В 12:00 мск явка составила уже 45%.

Электронное голосование не требует от избирателя использовать какое-то специальное устройство. Для того, чтобы отдать голос за своего кандидата человеку нужен только компьютер или смартфон, а также учетная запись на портале mos.ru. Для тех, кто не может прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому по месту постоянной регистрации.

Отметим, в 8:00 8 сентября в Москве открылись свыше 3,6 тысячи избирательных участков для голосования на выборах Мосгордумы. Кроме того, семь участков начали свою работу в 6:00, чтобы возможность реализовать свое избирательное право смогли сотрудники Росгвардии.

На всех участках организовано тотальное видеонаблюдение. В частности, камеры появились и с внешней стороны избирательных участков. Это поможет минимизировать число нарушений.

Кроме того, не менее двух тысяч избирательных участков оборудованы комплексами по обработке избирательных бюллетеней (КОИБ). Протоколы участковых избирательных комиссий снабжены QR-кодами, благодаря чему информация вводится в систему ГАС "Выборы" максимально оперативно и безошибочно.

Автор: 8 сентября 2019, 15:06

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Найду и прибью!": взбешенный Зеленский кричит от стыда
"Будет президентом": Лукашенко объявил о преемнике
Украинцы втянули Зеленского в грязную аферу
"Усы привстали": снятый с сексуальными девушками Лукашенко крупно опозорился

Шоу-бизнес

Экс-солистка "Тату" развелась с мужем
"Все остальное меркнет": Звезда сериала "Не родись красивой" о четвертом ребенке
Собчак начала прятать изменившуюся фигуру под свободной одеждой
Рыдающую на публике Бузову окунули в грязь

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Тайну питерских "Белых ночей" разгадали в Москве
На пресс-конференцию фильма о Норд-Осте привели одного из заложников
Россияне массово отказываются смотреть эротические фильмы
В "Сокольниках" можно бесплатно подстричься и сделать тату
Шоу-бизнес

Изнывающая без Тарасова Бузова больно уколола роженицу Костенко

Телеведущая никак не успокоится
Шоу-бизнес

Поборовший болезнь Корчевников резко осунулся

Но самый тяжелый период остался в прошлом
Шоу-бизнес

Виторган показал округлившийся живот молодой спутницы

Однозначно утверждать ничего нельзя, но кто знает
Шоу-бизнес

Шепелев объяснил свою неспособность влиять на ребенка Фриске

Мальчик растет довольно своенравным

Гороскоп

"Нет сил справляться с недугом": озвучен жуткий прогноз для изможденного Корчевникова
"Теперь связаны навсегда": вскрылся тесный контакт Кокорина и Мамаева
Совет на выходные
У мужа Поклонской нашли женщину на стороне

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru