Собянин призвал москвичей прийти на выборы в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города прийти на выборы в столичный парламент. Сам он уже успел отдать голос за своего кандидата.

Сергей Собянин напомнил, что в Единый день голосования 8 сентября в Москве проходят выборы в городской парламент. "Выборы очень важные", – подчеркнул он.

Мэр Москвы отметил, что Московская городская дума во многом определяет судьбу всего города. "Поэтому, конечно, важно самим прийти и проголосовать и никому не передоверять это важное дело", – цитирует телеканал "Москва 24" Сергея Собянина. Сам столичный градоначальник проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва на избирательном участке в школе №1241 на улице Николаева.

Напомним, в Единый день голосования 8 сентября в 85 регионах страны проходят свыше пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе – в 13 законодательных собраний. Также в 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, а в трех региональных центрах – глав муниципальных образований.

В выборах в Московскую городскую думу принимают участие 225 кандидатов. В 2019 году впервые жители трех избирательных округов столицы впервые смогли воспользоваться системой электронного голосования. Для этого необходимо было заранее подать заявку.

За первые полчаса этой системой воспользовались 10% зарегистрированных электронных избирателей. В 12:00 мск явка составила уже 45%.

Электронное голосование не требует от избирателя использовать какое-то специальное устройство. Для того, чтобы отдать голос за своего кандидата человеку нужен только компьютер или смартфон, а также учетная запись на портале mos.ru. Для тех, кто не может прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому по месту постоянной регистрации.

Отметим, в 8:00 8 сентября в Москве открылись свыше 3,6 тысячи избирательных участков для голосования на выборах Мосгордумы. Кроме того, семь участков начали свою работу в 6:00, чтобы возможность реализовать свое избирательное право смогли сотрудники Росгвардии.

На всех участках организовано тотальное видеонаблюдение. В частности, камеры появились и с внешней стороны избирательных участков. Это поможет минимизировать число нарушений.

Кроме того, не менее двух тысяч избирательных участков оборудованы комплексами по обработке избирательных бюллетеней (КОИБ). Протоколы участковых избирательных комиссий снабжены QR-кодами, благодаря чему информация вводится в систему ГАС "Выборы" максимально оперативно и безошибочно.