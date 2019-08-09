Володин обсудит с Пискаревым расследование вмешательства в российские выборы

"Планируем в понедельник провести совещание с Василием Пискаревым, чтобы обсудить предложение руководителей фракций о расследовании попыток иностранного вмешательства во внутренние дела нашей страны", – сказал председатель нижней палаты журналистам.
Кроме того, законодатели обсудят дату заседания Совета Госдумы по соответствующему вопросу. Он может состояться 19 августа, уточнил Володин.
Расследование о попытках вмешательства в российские выборы инициировал глава "Справедливой России" Сергей Миронов. Предложение лидера эсеров поддержали в ЛДПР.
В свою очередь руководитель фракции Компартии Геннадий Зюганов выступил с инициативой провести 19 августа заседание Совета Госдумы для обсуждения вопроса.
Ранее в российском МИД обвинили страны Запада во вмешательстве во внутренние дела России. На сайте американского посольства был опубликован подробный маршрут несогласованного шествия оппозиции 3 августа.
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