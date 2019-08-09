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Политика

Володин обсудит с Пискаревым расследование вмешательства в российские выборы

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудит с главой комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым инициативу о расследовании зарубежного вмешательства в российские выборы. Встреча состоится в понедельник, 12 августа. С инициативой провести расследование ранее выступили руководители думских фракций.   
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"Планируем в понедельник провести совещание с Василием Пискаревым, чтобы обсудить предложение руководителей фракций о расследовании попыток иностранного вмешательства во внутренние дела нашей страны", – сказал председатель нижней палаты журналистам.  

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Кроме того, законодатели обсудят дату заседания Совета Госдумы по соответствующему вопросу. Он может состояться 19 августа, уточнил Володин.  

Расследование о попытках вмешательства в российские выборы инициировал глава "Справедливой России" Сергей Миронов. Предложение лидера эсеров поддержали в ЛДПР. 

В свою очередь руководитель фракции Компартии Геннадий Зюганов выступил с инициативой провести 19 августа заседание Совета Госдумы для обсуждения вопроса.  

Ранее в российском МИД обвинили страны Запада во вмешательстве во внутренние дела России. На сайте американского посольства был опубликован подробный маршрут несогласованного шествия оппозиции 3 августа.  

Автор: 9 августа 2019, 17:36

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