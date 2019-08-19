США испытали крылатую ракету, запрещенную ДРСМД

В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Испытание ракеты прошло 18 августа."Министерство обороны провело летные испытания крылатой ракеты наземного базирования обычной (неядерной) конфигурации на острове Сан-Николас, штат Калифорния.
Испытательная ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полета", – говорится в сообщении Пентагона.Накануне министр обороны Сергей Шойгу сообщил журналистам, что Вашингтон заложил в бюджет средства на создание ракет средней и малой дальности еще за год до выхода из ДРСМД.
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