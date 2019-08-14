Трясущаяся Меркель переложила на Путина грехи Трампа

Канцлер Германии считает виноватой Россию в окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Свою позицию политик выдвинула на пресс-конференции в Берлине.

Ангела Меркель заявила, что Москва нарушила соглашение о РСМД, что послужило поводом для прекращения договора. Она также отметила, что члены альянса "найдут общий ответ", а сама Германия будет вести себя как "партнер по НАТО".

"Я крайне сожалею о том, что Россия доказуемо нарушила договор о РСМД и таким образом подала повод для окончания этого договора. Таким образом, была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире. Мы будем прилагать все усилия, совместно с нашими партнерами в НАТО, чтобы настаивать на дальнейшем ограничении вооружений, и будем заниматься этим в следующие годы", – цитирует Ангелу Меркель РИА Новости.

На заявление канцлера Германии уже отреагировали в России. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что немецкий политик попала под влияние Соединенных Штатов, от которых она зависит. "Это некая договорённость между Меркель и Трампом. Соединённые Штаты не раз требовали от Германии платить по долгам за НАТО. США были очень недовольны тем, что страны Европы вносят слишком мало средств за членство в альянсе", – говорит Шхагошев в интервью RT.

Он также признался, что считает Ангелу Меркель хорошим и умным политиком, ведь она понимает, что Россия ничего не нарушала. По его словам, Меркель просто вынуждена поддерживать США, чтобы заручиться их поддержкой. "Дональд Трамп понял, что проиграл во всей этой истории с ДРСМД и теперь нуждается в информационной поддержке со стороны Ангелы Меркель. В то время как канцлеру необходима поддержка США, чтобы не платить невозможные суммы за членство в НАТО", -подытожил Адальби Шхагошев.

Ангела Меркель на пресс-конференции также затронула и тему о ее здоровье, ведь в последнее время у нее стали замечать приступы дрожи. Политик заявила, что с самочувствием все хорошо и она надеется прожить долгую жизнь без болезней.

Напомним, что ДРСМД был подписан между США и СССР в 1987 году. Страны согласились уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия и не производить их в будущем. Осенью прошлого года Дональд Трамп объявил, что со своей стороны прекращает действие соглашения из-за того, что Москва не выполняет свои обязательства. В России посчитали такие обвинения необоснованными, однако третьего августа договор все же перестал действовать.