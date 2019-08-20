Арест экс-президента Киргизии продлили

Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Политик останется под стражей до 26 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.
Атамбаева обвиняют в совершении целого ряда преступлений. Его подозревают в организации массовых беспорядков, коррупции и покушении на убийство, передает телеканал "360".
Напомним, что политика задержали в селе Кой-Таш в рамках спецоперации, в которой приняли участие около двух тысяч полицейских. После третьей попытки штурма резиденции Атамбаев сдался властям, сообщает НСН.
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