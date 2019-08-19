В Думе расследуют вмешательство во внутренние дела России

С инициативой провести расследование о вмешательстве выступили председатели фракций Госдумы. На внеочередном заседании Совета нижней палаты в понедельник, 19 августа, законодатели приняли решение, что этим вопросом займется комиссия из 12 человек. Ее возглавит руководитель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Работа начнется незамедлительно. Депутаты, вошедшие в состав комиссии, будут отозваны из отпусков.
По итогам заседания Вячеслав Володин отметил, что факты вмешательства во внутренние дела России извне уже поступают в нижнюю палату. "Как только прозвучало заявление главы фракции "Справедливая Россия" о необходимости создания комиссии, затем его поддержали руководители всех фракций, и мы начали получать материалы, свидетельствующие о вмешательстве во внутренние дела нашей страны", – цитирует парламентария ТАСС.
Материалы комиссии могут быть переданы правоохранительным органам, подчеркнул спикер. "Мы видим, как на государственных каналах ряда стран звучат заявления "Вставай, Москва!", призывы – все это говорит о вмешательстве в дела России. Мы этого допустить не можем", – приводит слова спикера официальный сайт Госдумы.
На заседания комиссии будут приглашаться журналисты и иностранные дипломаты. Кроме того, отметил Володин, выводы комиссии можно будет озвучить в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и ПА ОБСЕ и обратиться к тем странам, которые пытаются вмешиваться во внутренние дела России.
Председатель нижней палаты не исключил, что на основе выводов межфракционной комиссии могут быть подготовлены поправки в законодательство.
"Мы будем делать все для того, чтобы обеспечить наш суверенитет", – сказал Володин.
Ранее в Министерстве иностранных дел обвинили страны Запада во вмешательстве во внутренние дела России. На сайте американского посольства был опубликован подробный маршрут несогласованного шествия оппозиции 3 августа.
После этого главы думских фракций инициировали расследование о попытках вмешательства в российские выборы. С инициативой провести внеочередное заседание Совета нижней палаты 19 августа и обсудить вмешательство в выборы выступил глава КПРФ Геннадий Зюганов.
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