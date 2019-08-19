В Думе расследуют вмешательство во внутренние дела России

В нижней палате парламента появится межфракционная комиссия, которая изучит вопрос иностранного вмешательства во внутренние дела России. Соответствующее решение законодатели приняли на внеочередном заседании Совета Госдумы в понедельник, 19 августа. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, материалы об иностранном вмешательстве уже поступают в распоряжение депутатского корпуса.



С инициативой провести расследование о вмешательстве выступили председатели фракций Госдумы. На внеочередном заседании Совета нижней палаты в понедельник, 19 августа, законодатели приняли решение, что этим вопросом займется комиссия из 12 человек. Ее возглавит руководитель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Работа начнется незамедлительно. Депутаты, вошедшие в состав комиссии, будут отозваны из отпусков.



По итогам заседания Вячеслав Володин отметил, что факты вмешательства во внутренние дела России извне уже поступают в нижнюю палату. "Как только прозвучало заявление главы фракции "Справедливая Россия" о необходимости создания комиссии, затем его поддержали руководители всех фракций, и мы начали получать материалы, свидетельствующие о вмешательстве во внутренние дела нашей страны", – цитирует парламентария ТАСС.

Материалы комиссии могут быть переданы правоохранительным органам, подчеркнул спикер. "Мы видим, как на государственных каналах ряда стран звучат заявления "Вставай, Москва!", призывы – все это говорит о вмешательстве в дела России. Мы этого допустить не можем", – приводит слова спикера официальный сайт Госдумы.

На заседания комиссии будут приглашаться журналисты и иностранные дипломаты. Кроме того, отметил Володин, выводы комиссии можно будет озвучить в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и ПА ОБСЕ и обратиться к тем странам, которые пытаются вмешиваться во внутренние дела России.

Председатель нижней палаты не исключил, что на основе выводов межфракционной комиссии могут быть подготовлены поправки в законодательство.

"Мы будем делать все для того, чтобы обеспечить наш суверенитет", – сказал Володин.

Ранее в Министерстве иностранных дел обвинили страны Запада во вмешательстве во внутренние дела России. На сайте американского посольства был опубликован подробный маршрут несогласованного шествия оппозиции 3 августа.

После этого главы думских фракций инициировали расследование о попытках вмешательства в российские выборы. С инициативой провести внеочередное заседание Совета нижней палаты 19 августа и обсудить вмешательство в выборы выступил глава КПРФ Геннадий Зюганов.