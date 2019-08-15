Трамп дал совет Си Цзиньпину

Президент США Дональд Трамп дал совет своему коллеге из Китая Си Цзиньпину касательно митингов в Гонконге. Американский лидер призвал действовать максимально быстро и гуманно, отметив, что "СИ" точно должен справится с ситуацией.
"Я знаю президента Китая Си очень хорошо. Он великий лидер, который очень сильно уважает свой народ. Он также хорош в „жестких делах“", – написал Трамп в Twitter. Американский лидер также предложил Си Цзиньпину встретиться лично.
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