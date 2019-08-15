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Политика

На внеочередном Совете Госдумы рассмотрят тему фейковых новостей

Фото: www.globallookpress.com
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с первым заместителем руководителя фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым. Парламентарии обсудили ситуацию с искажением в СМИ информации и продвижением фейковых новостей новостным агрегатором Яндекса.
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По итогам встречи с Вячеславом Володиным Андрей Исаев рассказал журналистам о том, что тема искажения информации в некоторых изданиях была поднята целым рядом членов нижней палаты парламента. В контексте этого вопроса также обсуждался законопроект об ограничении иностранного участия в значимых информационных ресурсах, который ранее предложил депутат Антон Горелкин.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"В подобных ситуациях может быть усмотрен элемент иностранного вмешательства", – подчеркнул Андрей Исаев. Вячеслав Володин согласился с его предложением рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании Совета Госдумы. Он состоится 19 августа. Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что принципы свободы слова не должны использоваться для распространения недостоверной информации и создания фиктивной повестки.

"Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками фейковых новостей", – рассказал Володин.

Фото: www.globallookpress.com

На встрече спикера Госдумы с первым заместителем руководителя фракции "Единая Россия" обсуждалась ситуация, когда многие СМИ исказили информацию и сообщили своим читателям о якобы существующей инициативе по запрету старых автомобилей. При этом новостной агрегатор Яндекса не делал ничего, чтобы остановить распространение фейковых новостей, а, наоборот, занимался их продвижением.

Автор: 15 августа 2019, 18:26

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