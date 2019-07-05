Эксперты объяснили провал оппозиции на выборах в Мосгордуму

На этой неделе завершается сбор подписей для выдвижения кандидатов на сентябрьских выборах в Мосгордуму. К окончанию подписной кампании так называемая несистемная оппозиция подошла с крайне невпечатляющими результатами: либералы жалуются на малое количество собранных подписей и в своей типичной манере обвиняют во всем власть. Эксперты между тем уверены: к предвыборной кампании оппозиция отнеслась спустя рукава и вместо реальной работы принялась устраивать дешевые скандалы.



До выборов в Мосгордуму осталось два месяца, но сбор подписей заканчивается уже 5 июля. Ситуация для либералов безрадостная: судя по опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), отдать голос за оппозиционного кандидата готовы лишь 6% москвичей, а к встречам с агитаторами на пикетах интерес и того меньше.



Чем ближе окончание подписной кампании, тем чаще раздаются отчаянные голоса оппозиционных кандидатов. "У нас очень невеселая ситуация в штабе – меньше сборщиков подписей выходят на поквартирный обход. Это происходит из-за плохой погоды, ливня и пронизывающего ветра каждый день. Вчера у нас вышло на 7 человек меньше, чем мы рассчитывали. Поэтому мы собрали меньше 200 подписей", – написал на своей странице в Facebook Константин Янкаускас.

Так называемые независимые кандидаты подошли к выборам легкомысленно, уверены эксперты. "Нормальные люди, когда планируют идти на выборы, начинают заниматься подготовкой за год-полтора, а не делают это "от фонаря" или по наитию. У этих же всегда одна и та же история: они почему-то думают, что все спят и видят, когда же к ним придут оппозиционные кандидаты, чтобы поставить за них подписи и проголосовать. Разумеется, их никто не ждет", – сказал политолог и публицист Армен Гаспарян в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

Эксперт напомнил, что в Мосгордуме занимаются хозяйственной деятельностью, а не решают собственные политические задачи. "А оппозиционные деятели все воюют по внешнему контуру. Любой человек, послушав их пять минут, понимает, что ничего дельного ожидать от них не стоит. А потом либералы начинают рыдать, что их никто не поддерживает", – недоумевает Гаспарян.

По словам политолога, в его районе также выдвигается оппозиционный кандидат. Проблема в том, отметил эксперт, что об этом деятеле даже никто не знает. "Мало того, что я его не видел и не представляю, что он может сделать для района, я не видел ни одного жильца близлежащих домов, которые бы его знали", – возмутился эксперт.

С тем, что оппозиционерам нужно было "шевелиться" раньше согласен политолог Дмитрий Гусев.

"Сейчас они просто устраивают шантаж: регистрируйте нас, несмотря на то, что мы подписи не собрали. Не можете собрать – признайтесь в этом. Чего они боятся?" – недоумевает эксперт.

Судя по всему, либералам не помог даже так называемый День единого сбора подписей, который оппозиция провела 30 июня. Примечательно, что мэрия Москвы, которую либералы обвиняют чуть ли не во всех грехах, никаких препятствий им не чинила. Наоборот – максимально оперативно согласовала мероприятие. Только вот нужно результата эта акция, видимо, не принесла.

"Главная причина провала – отсутствие элементарной работы с людьми, – сказал в беседе с "Дни.ру" политолог Борис Межуев. – Есть явное нежелание избирателей поддерживать этих кандидатов. Отчасти потому, что их никто не знает".

По его мнению, оппозиционеры живут в каком-то своем мире, где интересуются только друг другом. "Откуда-то возникают митинги, создается впечатление, что за этим стоят какие-то деньги", – отметил эксперт.

При этом оппозиция не делают никаких серьезных шагов, чтобы ее узнали. "Можно было собрать прессу, блогеров, представить им свою программу. Но ничего не было сделано", – пояснил аналитик

"Возникает ощущение, что московский политический активизм существует для самого себя. А те, кто не имеет к этому отношения, им не интересен. Результат закономерен", – добавил Межуев.

День единого сбора подписей заведомо был обречен на провал, полагает Дмитрий Гусев. "Они пытаются соединить несоединимое. Кампания в Мосгордуму – это, по сути, 46 отдельных кампаний, ведь в каждом районе живут свои избиратели, своя повестка. А когда оппозиция собирается со всех концов Москвы, то, конечно, никто их не поддержит", – пояснил эксперт.

В свою очередь политолог Армен Гаспарян уличил либералов в "рисовании" подписей. "Оппозиция занимается фальсификацией, год от года одна и та же история. Их ловят на этом, дальше начинается истерика", – недоумевает публицист.

Создается впечатление, что неумение работать с избирателями оппозиционеры пытаются компенсировать скандалами, дабы хоть как-то привлечь к себе внимание москвичей. Во всяком случае, именно оппозиционные кандидаты становились "героями" всевозможных сомнительных историй.

Так, сторонница скандального блогера Алексея навального Любовь Соболь пожаловалась, что некие люди в масках облили ее агитационный куб фекалиями. Эксперты уверены – шумиха и скандалы выгодны оппозиционным кандидатам.

"Потому что ни на что другое делать ставку нельзя. Скандал гарантированно будет освещаться в медиапространстве, а им только это и нужно", – отметил Армен Гаспарян.

В свою очередь директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко связал многочисленные скандалы вокруг оппозиции с ее попыткой давления на власть. "Или вы нам обеспечите необходимые подписи, или мы устроим скандал, протестные акции и прочее", - пояснил эксперт. По его словам, тактика эта хорошо известна, ничего нового либералы не придумали.

Впрочем, давить несистемная оппозиция пытается не только на власть, но и на независимых кандидатов, которые встали у них на пути. Показательна история с известной общественницей, создательницей благотворительного фонда "Вера" Нютой Федермессер, которая решила выдвигаться на выборы в 43-м округе. На ее беду, там же решила испытать счастье сторонница Навального Любовь Соболь.

Скандальный блогер отреагировал очень быстро. В начале мая он написал открытое письмо и призвал Федермессер отказаться от выборов. Фактически Навальный и сторонники начали войну против реально независимого кандидата, которая шла в Мосгордуму с конкретными целями.

Прошло чуть больше месяца и Федермессер решила снять кандидатуру. "К такому объему лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела, в котором вся моя жизнь, я не готова" – написала она на своей странице в Facebook.

"Нюту просто смешали с грязью, и организаторы этой травли поименно известны: Навальный и Соболь – главные зачинщики этой травли", – уверен Армен Гаспарян.

В свою очередь Дмитрий Гусев предположил, что следующей нападкам может подвергнуться Валерия Касамара. "Вся претензия к неугодным состоит в том, что они должны непременно быть против власти и против государства", – пояснил эксперт.

Последние действия оппозиции напоминают крик отчаяния. На днях на сайте Change.org была опубликована петиция, под которой подписались деятели культуры и искусства, известные либеральными взглядами. По мнению инициаторов обращения, власти Москвы "готовы использовать максимальное количество имеющихся у них рычагов для недопуска неподконтрольных мэрии кандидатов до выборов". Они потребовали от мэрии допустить оппозиционеров на выборы.

Эксперты назвали петицию попыткой давления и шантажа власти. "Это несправедливо и недемократично. Власти в любом случае будут действовать по закону. Не исключено, что оппозиция таким образом хочет отчитаться перед кем-то за не очень эффективно потраченные деньги", - предполагает политолог Константин Костин.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Новый состав столичного парламента сформируется в соответствии с мажоритарной системой: 45 депутатов выберут в 45 одномандатных округах.