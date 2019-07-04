Telegram-каналы усомнились в "лидерстве" Яшина среди кандидатов в МГД по 45 округу
Эксперты заинтересовались победой кандидата в депутаты в Московскую городскую думу Ильей Яшиным в уличном опросе "Левада-центра". Авторы Telegram-канала "Медиатехнолог" обратили внимание, что штаб Яшина был заказчиком этого соцопроса.
Сотрудники исследовательской организации, признанной иностранным агентом, опросили всего 507 жителей 45-го избирательного округа, в котором проживает более 150 тысяч человек. Опрос был не поквартирный, а уличный.
По информации "Левада-центра", жители Басманного, Мещанского, Красносельского районов, а также Сокольников, выразили готовность проголосовать за Яшина. Его кандидатуру поддержали 17% опрошенных. Учитывая погрешность (обычно 6%) и слишком маленькую выборку респондентов, такие результаты соцопроса вызывают большие сомнения, отмечает "Медиатехнолог".
Особое внимание авторы Telegram-канала обратили на то, что опрос был заказан избирательным штабом самого Яшина.
"Ну это просто туши свет. То есть "уличный опрос" таким макаром мог бы проводиться и на улице возле офиса Яшина со всеми его сотрудниками", – отмечает "Медиатехнолог". Недоумение результатами опроса выражают и авторы популярного Telegram-канала "Акитилоп".
Денис Волков, работающий в "Левада-центре" пояснил "Ведомостям", что интерес к выборам в Мосгордуму достаточно низкий. Он подтвердил, что опрос действительно заказал Илья Яшин.
Любопытно, что за пару месяцев до голосования рейтинг оппозиционных кандидатов не превышает 6%. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Новый состав столичного парламента сформируется в соответствии с мажоритарной системой: 45 депутатов выберут в 45 одномандатных округах.
Скандал с Примадонной вышел на новый уровень
Певица обнародовала свежие фото
Никто не ожидал от спортсмена такого провала
Тяжелая утрата для всех нас
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Где в России не хотят работать?????
Замуж не хочу!
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Скандал со свекровью
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Не хочу ходить за больным мужем.
Сказал, что отвратительно готовлю
Надоело быть любовницей
Как попросить справку перед сексом?
Кончает за 4 минуты
Соврала про возраст
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
Кого выбрать?
Хочу на море.
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Астролог сказал, что мы несовместимы
Серябкина спит с Фадеевым
Жесткий секс
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Щель между зубов
аборт
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Светлана Викторовна Руденкова - бессовестная женщина!
Названа самая сексуальная страна,это Украина.
Не хочу работать, а муж заставляет
Можно ли кормить сделанной грудью?