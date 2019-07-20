Навальный не смог вразумительно ответить Соловьеву на шутку о митингующих "мертвецах"

Утром известный телеведущий Владимир Соловьев вступил в полемику с блогером Навальным. Он осудил идею митинга, призывающего к незаконным действиям, и посмеялся над возможными участниками, а также над привлечением "мертвых душ".
Журналист поинтересовался, сколько на митинге будет москвичей и сколько из них будет избирателей скандальной сторонницы Навального, юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь.
"И проведут ли они коллективный сеанс оживления мертвецов, оказавшихся в подписных листах?" – написал Соловьев на своей странице в Twitter.
Интересно , сколько на митинге будет москвичей, сколько из них избиратели Соболь и Ко? И сколько будет украинцев? Сколько навальнят из других городов? Сколько несовершеннолетних?— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) July 20, 2019
И проведут ли они коллективный сеанс оживления мертвецов, оказавшихся в подписных листах ?
Навальный от ответа на вопросы телеведущего решил уклониться. Вместо этого он решил еще раз сагитировать людей выходить на улицы. Ничего вразумительного блогер с судимостью сказать не смог.
Несмотря на все старания Навального, на митинг не пришло заявленных "сотен тысяч" участников. Собравшаяся на Академика Сахарова толпа оказалась весьма скромной.
Отметим, Мосгоризбирком исключил из списка тех оппозиционных кандидатов, в чьих подписных листах содержалось более 10% брака.
В итоге Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов и другие оппозиционеры не были зарегистрированы в качестве кандидатов. Ряд СМИ ранее связывали с некоторыми кандидатами обнаруженные в Москве "фабрики" по рисовке подписей.
Полная история протестных движений оппозиции перед выборами рассказана Федеральным агентством новостей в фильме-расследовании "Анатомия протеста".
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