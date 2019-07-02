Эксперт назвал главное преимущество форума "Развитие парламентаризма"
Присутствие на мероприятии представителей более 130 стран
говорит о том, что дебютный форум, прошедший в прошлом году, произвел на
законодателей разных стран позитивное впечатление. "Много делегаций со
всего мира решили повторить этот формат, понимая, что он дает импульс для
развития парламентаризма в каждой из стран", – подчеркнул Поляков.
У каждого из парламентов есть свои особенности и традиции, но собираясь вместе их представители могут обмениваться опытом и практиками, отметил эксперт. В этом смысле площадка является уникальной, подчеркнул аналитик: другие межпарламентские форматы нацелены на решение либо определенных узких проблем, либо посвящены региональным, а не глобальным проблемам.
"Повтор форума сразу на следующий год свидетельствует, что изначально цель мероприятия продумана хорошо, задачи поставлены конкретно, и люди понимают, зачем они приезжают. Мероприятие приносит пользу всем участникам", – сказал политолог в беседе с "Дни.ру".
Эксперт отметил, что прибывшие на форум парламентарии обсуждают самые острые глобальные вызовы современности: террористическая угроза, экологическая повестка, неравенство и бедность, борьба с нищетой, проблемы молодежи, развитие цифровой экономики.
При этом Поляков отметил, что проблема терроризма и бедности тесно взаимосвязаны. "Как отмечали представители некоторых арабских государств, нищета порой толкает людей к радикалам, они поддаются на пропаганду экстремистов", – пояснил аналитик.
Не стоит сбрасывать со счетов и фактор безработицы среди молодежи. Особенно эта тема волнует делегации из африканских стран, отметил Поляков. "Уровень безработицы высок, молодые не находят применения в жизни и идут на рискованные экстремистские опыты", – посетовал эксперт.
В центре внимания на форуме "Развитие парламентаризма" и развитие цифровой экономики. Новейшие технологии не должны становиться привилегией богатых стран, уверен Поляков. Эти и многие другие вопросы, в том числе проблема фейковых новостей и кибервойн, активно обсуждаются на площадках мероприятия.
"Дискуссии вокруг этих тем приведут к тому, что парламентарии смогут внести свой серьезный вклад в решение этих проблем", – уверен политолог.
Эксперт не исключает, что в рамках подготовки к следующему форуму могут быть созданы межпарламентские рабочие группы по указанным проблематикам. Наработки и предложения парламентариев по итогам мероприятия могут в дальнейшем быть вынесены на обсуждение в международных организациях, в том числе на площадку ООН, отметил эксперт.
"Практическая реализация заложена в самой идее форума. Совершенствование парламентаризма – это не только нахождение новых форматов сотрудничества, но и повышение эффективности законодательной власти, выработка стратегии развития государств и мира в целом", – заключил собеседник издания.
Второй Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит в российской столице с 1 по 3 июля. По сравнению с прошлым годом значительно выросло количество иностранных делегаций.
Если на прошлом форуме побывали 19 спикеров национальных парламентов, то в этом – 41. В 2018 году в работе площадки участвовали представители 96 стран, в 2019 – 132 государств. Всего в Москву прибыли более 800 парламентариев и экспертов, среди них – делегации 14 межпарламентских организаций, семь из них возглавляют руководители.
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