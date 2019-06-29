Песков объяснил личную термокружку Путина на G20

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инцидент на ужине G20, на который обратили внимание СМИ. В частности, журналистов заинтересовало, почему российский лидер пил из своей термокружки, хотя на столе было полно угощений и напитков.

Песков заявил, что Путин постоянно пьет чай из этого термоса и частно носит его с собой. Уточнить какой сорт чая предпочитает президент, его представитель затруднился. К слову, термокружку ранее уже замечали во время прямой линии президента.