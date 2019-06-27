Путин сделал шокирующее признание о преемнике

Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос о преемнике, который журналисты ему задают время от времени. Глава государства признался, что думает об этом вот уже 19 лет, однако ответ на этот вопрос могут быть исключительно российские избиратели.

"Думаю о преемнике всегда, начиная с 2000 года, но выбор в конечном за избирателями", – цитирует Путина РИА Новости". От более подробных комментариев на эту тему президент воздержался.