Все фракции Думы поддержали отказ от работы в ПАСЕ в случае ограничения прав делегации

Депутаты всех фракций нижней палаты выступили за возвращение полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме. На Охотном Ряду единогласно считают, что в противном случае наши законодатели должны отказаться от работы в организации.



Российские парламентарии, работающие в ПАСЕ в эти дни, заняли верную линию, отметил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ). "Или мы имеем безоговорочно равные права со всеми, или не участвуем вовсе. Тут нет какой-то "бескомпромиссности". Это нормальная и логичная позиция. Ее надо держать до конца", – сказал законодатель "Интерфаксу".



Устав любой организации, в том числе ПАСЕ, не должен ограничивать права своих членов, подчеркнул первый зампред фракции "Единая Россия" Виктор Пинский. Задача таких структур – решать проблемы в интересах граждан своих стран, находить консенсус, а не исключать тех, кто имеет другую точку зрения, не подвергать их дискриминации, уверен парламентарий.

"Сейчас наша страна борется не только за себя, но и за всех, кого могут объявить неугодным в следующий раз", – сказал Пинский.

Обсуждение современных проблем невозможно и неполноценно без России, в Совете Европы должны это понимать, подчеркнул парламентарий. Он выразил надежду, что разум в ПАСЕ возобладает, и права российской делегации будут восстановлены.

"В противном случае не вижу смысла участия России в работе ПАСЕ вообще", – добавил Пинский.

В свою очередь вице-спикер нижней палаты, член фракции ЛДПР Игорь Лебедев отметил, что российская делегация изначально была настроена на то, что участвовать в сессии ПАСЕ будет только в случае возвращения всех прав. "Никакие даже самые мелкие ограничения непозволительны", – цитирует законодателя "Интерфакс".

Такую позицию разделяют все фракции Госдумы, отметил первый замглавы комитета нижней палаты по международным делам, представитель "Справедливой России" Алексей Чепа. Он напомнил, что такое требование российские законодатели неоднократно озвучивали в европейских парламентах.

"Или полномочия подтвердят полностью, или, ребята, нам незачем там быть усеченными, мы не видим себя таковыми", – заключил депутат.

Российская делегация покинет ПАСЕ в случае, если не получит полноценных прав, заявил в ходе пленарного заседания в среду, 26 июня, председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Либо полноценные права у нашей делегации, и они должны быть незыблемы, либо мы покидаем Парламентскую ассамблею Совета Европы", – сказал он. Депутаты поддержали речь спикера аплодисментами.

Напомним, 25 июня Россия подала заявку на участие в сессии ПАСЕ. Это произошло после принятия резолюции, защищающей права национальных делегаций. Речь идет о праве на участие, на обсуждение и голосование. Говорить об участии нашей страны в работе организации можно только после того, как будут подтверждены ее полномочия.

Против возвращения наших парламентариев в ПАСЕ выступили нескольких стран. Украинская делегация инициировала пересмотр полномочий и представила более 200 поправок. Окончательное решение по полномочиям делегаций будет принято в среду, 26 июня.