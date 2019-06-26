Дума единогласно считает, что в случае ограничения прав делегация России должна покинуть ПАСЕ
"Либо полноценные права у нашей делегации, и они должны
быть незыблемы, либо мы покидаем Парламентскую ассамблею Совета Европы", -
сказал председатель нижней палаты. Депутаты поддержали аплодисментами речь
спикера.
Предложения по ограничению прав российской делегации в ПАСЕ ставят крест на парламентаризме, уверен Володин. Он напомнил, что Ассамблея - открытая организация, созданная для диалога. Любое ограничение прав российской делегации будет расценено как ущемление прав граждан России, предупредил спикер Госдумы.
Россия подала заявку на участие в сессии ПАСЕ 25 июня. Это было сделано после принятия резолюции, защищающей права национальных делегаций. Речь идет о праве на участие, на обсуждение и голосование. Говорить об участии нашей страны в работе организации можно только после того, как будут подтверждены ее полномочия.
Против возвращения наших парламентариев выступили нескольких стран. Украинская делегация инициировала пересмотр полномочий и представила более 200 поправок.
"Русофобское меньшинство в ассамблее пытается всячески вставлять палки в колеса и препятствовать возвращению России на эту европейскую площадку, потому что в случае такого развития событий антироссийские санкции разобьются вдребезги о здравый смысл", – отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Окончательное решение по полномочиям делегаций будет принято в среду, 26 июня. В зависимости от этого парламентарии примут решение - оставаться в Ассамблее или нет.
Отношения с ПАСЕ начали стремительно ухудшаться в 2014 году. После воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины на нашу делегацию наложили санкции. Москва заявила о невозможности работы в дискриминационных условиях, прекратила участие в заседаниях организации и приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.
Госдума неоднократно призывала ПАСЕ закрепить в регламенте норму о равенстве всех национальных делегаций. В начале июня регламентный комитет Ассамблеи опубликовал резолюцию, которая допускает возвращение России в организацию.
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