Дума единогласно считает, что в случае ограничения прав делегация России должна покинуть ПАСЕ

Российская делегация покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае если не получит полноценных прав. С таким заявлением выступил на пленарном заседании в среду, 26 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин.



"Либо полноценные права у нашей делегации, и они должны быть незыблемы, либо мы покидаем Парламентскую ассамблею Совета Европы", - сказал председатель нижней палаты. Депутаты поддержали аплодисментами речь спикера.



Предложения по ограничению прав российской делегации в ПАСЕ ставят крест на парламентаризме, уверен Володин. Он напомнил, что Ассамблея - открытая организация, созданная для диалога. Любое ограничение прав российской делегации будет расценено как ущемление прав граждан России, предупредил спикер Госдумы.

Россия подала заявку на участие в сессии ПАСЕ 25 июня. Это было сделано после принятия резолюции, защищающей права национальных делегаций. Речь идет о праве на участие, на обсуждение и голосование. Говорить об участии нашей страны в работе организации можно только после того, как будут подтверждены ее полномочия.

Против возвращения наших парламентариев выступили нескольких стран. Украинская делегация инициировала пересмотр полномочий и представила более 200 поправок.

"Русофобское меньшинство в ассамблее пытается всячески вставлять палки в колеса и препятствовать возвращению России на эту европейскую площадку, потому что в случае такого развития событий антироссийские санкции разобьются вдребезги о здравый смысл", – отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Окончательное решение по полномочиям делегаций будет принято в среду, 26 июня. В зависимости от этого парламентарии примут решение - оставаться в Ассамблее или нет.

Отношения с ПАСЕ начали стремительно ухудшаться в 2014 году. После воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины на нашу делегацию наложили санкции. Москва заявила о невозможности работы в дискриминационных условиях, прекратила участие в заседаниях организации и приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.

Госдума неоднократно призывала ПАСЕ закрепить в регламенте норму о равенстве всех национальных делегаций. В начале июня регламентный комитет Ассамблеи опубликовал резолюцию, которая допускает возвращение России в организацию.