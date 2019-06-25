Делегация России подала заявку на участие в ПАСЕ

Российская делегация подала заявку на участие в сессии Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ), рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что это было сделано после того, как организация приняла резолюцию, защищающую права национальных делегаций.



"Дебаты проходили на протяжении многих часов, и, несмотря на то, что ортодоксальная часть ПАСЕ делала все для того, чтобы блокировать принятие резолюции, эта резолюция принята, здравое большинство отстояло позицию", – сказал председатель нижней палаты. Сразу после этого Москва подала заявку на участие, добавил Володин.



По словам спикера Госдумы, основополагающие права национальных делегаций защищены. Речь идет о праве на участие, на обсуждение и голосование. После этого наступает этап подтверждения полномочий, отметил законодатель.

Только после этого можно будет говорить о том, что Россия вернулась к полноценной работе в ПАСЕ, уверен председатель нижней палаты. Он напомнил, что Москва неоднократно указывала на необходимость защиты прав национальных делегаций в Ассамблее.

"Следует признать, что Комитет министров Совета Европы поддержал это решение, обратился к ПАСЕ, и сегодня, вы знаете, ПАСЕ первые шаги в этом направлении сделала", – отметил Володин.

Вместе с тем остаются неурегулированные вопросы, включая право на участие в мониторинговых группах или в структурах ПАСЕ, указал спикер Госдумы.

Парламентарий отметил, что настроенное антироссийски меньшинство попытается ограничить полномочия российской делегации.

Володин признал, что ПАСЕ серьезно продвинулась по пути демократизации Ассамблеи, спикер назвал решение о защите прав нацделегаций правильным. "А какие будут следующие шаги, чтобы эту работу завершить, чтобы парламентская структура руководствовалась принципами парламентаризма, покажет время", – резюмировал законодатель.

Отношения с ПАСЕ начали стремительно ухудшаться в 2014 году. После воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины на нашу делегацию наложили санкции. Москва заявила о невозможности работы в дискриминационных условиях, прекратила участие в заседаниях организации и приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.

Госдума неоднократно призывала ПАСЕ закрепить в регламенте норму о равенстве всех национальных делегаций. В начале июня регламентный комитет Ассамблеи опубликовал резолюцию, которая допускает возвращение России в организацию.