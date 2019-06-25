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Политика

Делегация России подала заявку на участие в ПАСЕ

Фото: www.globallookpress.com
Российская делегация подала заявку на участие в сессии Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ), рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что это было сделано после того, как организация приняла резолюцию, защищающую права национальных делегаций. 
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"Дебаты проходили на протяжении многих часов, и, несмотря на то, что ортодоксальная часть ПАСЕ делала все для того, чтобы блокировать принятие резолюции, эта резолюция принята, здравое большинство отстояло позицию", – сказал председатель нижней палаты. Сразу после этого Москва подала заявку на участие, добавил Володин.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По словам спикера Госдумы, основополагающие права национальных делегаций защищены. Речь идет о праве на участие, на обсуждение и голосование. После этого наступает этап подтверждения полномочий, отметил законодатель.

Только после этого можно будет говорить о том, что Россия вернулась к полноценной работе в ПАСЕ, уверен председатель нижней палаты. Он напомнил, что Москва неоднократно указывала на необходимость защиты прав национальных делегаций в Ассамблее.

"Следует признать, что Комитет министров Совета Европы поддержал это решение, обратился к ПАСЕ, и сегодня, вы знаете, ПАСЕ первые шаги в этом направлении сделала", – отметил Володин.

Вместе с тем остаются неурегулированные вопросы, включая право на участие в мониторинговых группах или в структурах ПАСЕ, указал спикер Госдумы.

Парламентарий отметил, что настроенное антироссийски меньшинство попытается ограничить полномочия российской делегации.

Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com

Володин признал, что ПАСЕ серьезно продвинулась по пути демократизации Ассамблеи, спикер назвал решение о защите прав нацделегаций правильным. "А какие будут следующие шаги, чтобы эту работу завершить, чтобы парламентская структура руководствовалась принципами парламентаризма, покажет время", – резюмировал законодатель.

Отношения с ПАСЕ начали стремительно ухудшаться в 2014 году. После воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины на нашу делегацию наложили санкции. Москва заявила о невозможности работы в дискриминационных условиях, прекратила участие в заседаниях организации и приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.

Госдума неоднократно призывала ПАСЕ закрепить в регламенте норму о равенстве всех национальных делегаций. В начале июня регламентный комитет Ассамблеи опубликовал резолюцию, которая допускает возвращение России в организацию.

Автор: Иван Поляков25 июня 2019, 11:34

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Спасибо тому, кто показал мне этот сайт ON︂T︂WIGG︂SY.CO︂M/F1TJFA3 Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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