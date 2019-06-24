Володин: Нужно дождаться решения ПАСЕ по резолюции
"Первые шаги обнадеживают и говорят о том, что большинство здраво подходят к тем темам, которые могут быть для нас неприемлемы", – рассказал Володин. Спикер нижней палаты парламента отметил, что европейские депутаты начинают обсуждать вопросы, положительное решение по которым может повлиять на решение российской делегации вернуться в ПАСЕ.
Однако пока российская сторона не спешит с выводами. "Мы вначале должны дождаться решения ПАСЕ по резолюции, после этого мы подадим заявку", – подчеркнул Володин.
Напомним, 24 июня ПАСЕ проголосовала против обсуждения во время сессии ситуации вокруг катастрофы пассажирского Boeing рейса MH17, который потерпел крушение в Донбассе в 2014 году. Дискуссия на эту тему могла быть использована для антироссийских провокаций, причем российская сторона принять участия в беседе возможности не имела.
Также на 24 июня запланировано обсуждение проекта доклада, в котором предлагается предоставить российской делегации возможность принять участие в работе ПАСЕ во время июньской сессии. Если документ будет подписан в своем текущем виде, то в тот же день представители России подадут заявку на участие.
Вместе с этим, в докладе сохраняется положение о возможности оспаривать полномочия национальных делегаций. Ранее Москва отмечала, что подобная дискриминация является неприемлемой.
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