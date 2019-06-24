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Политика

Володин: Нужно дождаться решения ПАСЕ по резолюции

Фото: www.globallookpress.com
Первые шаги, которые Парламентская ассамблея Совета Европы сделала для возвращения российской делегации, обнадеживают, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что для окончательного принятия решения необходимо дождаться решения ПАСЕ по проекту доклада, касающегося участия российских представителей.
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"Первые шаги обнадеживают и говорят о том, что большинство здраво подходят к тем темам, которые могут быть для нас неприемлемы", – рассказал Володин. Спикер нижней палаты парламента отметил, что европейские депутаты начинают обсуждать вопросы, положительное решение по которым может повлиять на решение российской делегации вернуться в ПАСЕ.

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Однако пока российская сторона не спешит с выводами. "Мы вначале должны дождаться решения ПАСЕ по резолюции, после этого мы подадим заявку", – подчеркнул Володин.

Напомним, 24 июня ПАСЕ проголосовала против обсуждения во время сессии ситуации вокруг катастрофы пассажирского Boeing рейса MH17, который потерпел крушение в Донбассе в 2014 году. Дискуссия на эту тему могла быть использована для антироссийских провокаций, причем российская сторона принять участия в беседе возможности не имела.

Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com

Также на 24 июня запланировано обсуждение проекта доклада, в котором предлагается предоставить российской делегации возможность принять участие в работе ПАСЕ во время июньской сессии. Если документ будет подписан в своем текущем виде, то в тот же день представители России подадут заявку на участие.

Вместе с этим, в докладе сохраняется положение о возможности оспаривать полномочия национальных делегаций. Ранее Москва отмечала, что подобная дискриминация является неприемлемой.

Автор: Геннадий Куприянов24 июня 2019, 18:19

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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