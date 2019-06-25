ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила Россию участвовать в сессии, которая пройдет в июне, сообщает корреспондент РИА Новости. Соответствующую резолюцию парламентарии приняли в ходе девятичасового обсуждения. Предложение поддержали 118 делегатов, против высказались 62 человека, еще десять воздержались, уточняет "Царьград".

После Крымской весны российскую делегацию лишили права голоса. В ответ страна отказалась участвовать в сессиях ПАСЕ и платить членские взносы, напоминает Life.