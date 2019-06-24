Подробности грязной провокации Украины против России в ПАСЕ

Украинская делегация устроила настоящую истерику, стоило депутатам ПАСЕ всерьез задуматься о возможности возвращения российских представителей. Для Киева это, судя по всему, стало чувствительным ударом.

То, что на любом международном мероприятии, куда приглашена украинская сторона, представители России будут сталкиваться с неким противодействием, для многих экспертов уже давно не секрет. Однако та истерика, которую закатила делегация Украины в ПАСЕ, стала удивлением даже для них.

Все началось с того, что на входе всем посетителям здания вручили буклет "Главные лица российской пропаганды" с фотографиями Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой, Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева. На обратной стороне листовки содержалось перечисление мировых проблем, вина за которые якобы лежит на России.

Однако этот "документ" на европейских депутатов особого впечатления не произвел. Тогда глава украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко разразилась с обвинениями на своей странице в Facebook. В частности, председателя ассамблеи Лилиан Мори Паскье она обвинили в поддержке России.

Это мне дали на входе в ПАСЕ

Точнее всем раздают�� pic.twitter.com/w1zZumFNCB — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 24 июня 2019 г.

Словно этого мало для дипломатического скандала, Геращенко потребовала отстранить чиновника от ведения сессии. Сама президент ПАСЕ на эти выпады никак не отреагировала.

Тогда неутомимые украинцы решили зайти с другого бока и внесли в резолюцию о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы 226 поправок, о чем похвастался на своей странице в Facebook заместитель главы делегации Георгий Логвинский. Обычно к документу подается порядка трех – четырех десятков правок. Сотни предлагаемых изменений показывают скорее невозможность их инициаторов держать себя в руках.

Украинцы, британцы и Ко прикладывают все усилия, чтобы сорвать возвращение России в ПАСЕ, устраивают истерики, но проигрывают голосование за голосованием. Большинство в ПАСЕ уже отказалось обсуждать сбитый Боинг и неуплату Россией взносов в СЕ. Наши противники в ярости. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 июня 2019 г.

Не обошлось и без скандальных выходок в духе заседаний Верховной рады. Напомним, когда заседает украинский парламент, дело может закончиться дракой. В ПАСЕ до рукоприкладства не дошло, однако нардеп Алексей Гончаренко попытался сорвать выступление сербского депутата Александра Шешеля, заговорившего на русском языке, передает РБК. В итоге украинец получил замечание, а серб закончил свою речь.

"Нам нужно единство в Европе. Россия – крупнейшая страна в Европе, в мире, ей нужно быть здесь", – цитирует РИА Новости Шешеля. Он обратил внимание, что в стенах ПАСЕ проводится масштабная антироссийская кампания.

⚡️Прямо сейчас напротив ПАСЕ

Делегацию из России встречают pic.twitter.com/y3jvVkqLLi — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 24 июня 2019 г.

"Некоторые европейские страны, в том числе Великобритания, Украина, Польша, Грузия, смотрят на Россию, как на врага", – заметил парламентарий. Он напомнил, что дискриминация российской делегации в ПАСЕ началась после воссоединения России и Крыма. Однако крымчане сами выбрали для себя такую судьбу. Причем сделали они это не просто так, а потому что "не хотели быть сожженными, как другие", уверен Шешель.

Украинская делегация пыталась перенести голосование по проекту резолюции о приглашении России на июньскую сессию на другой день, однако потерпела в этом поражение. Также парламентарии пытались изменить регламент другими способами – поменять местами доклады или перенести другие голосования. Отмечается, что хотя основная роль в этой антироссийской провокации была отведена Украине, с похожей позицией выступали и британские делегаты.

Постоянный неудачи заставили украинцев устроить настоящий скандал. Присутствия духа и внешней невозмутимости не утратил, кажется, только Олег Ляшко. В разговоре с Ольгой Скабеевой он по ее настоянию перешел на русский язык, а в завершении разговора вернулся к украинскому и намекнул, что вопрос о возвращении России в ПАСЕ пока не решен окончательно и может быть пересмотрен.