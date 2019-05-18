Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что на переговорах с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в рамках сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в ПАСЕ. При этом сама организация о равных правах всех своих членов.

С момента государственного переворота на Украине, ответственные за внешнюю политику чиновники стремились не добиться максимальной выгоды для своей страны, а как можно сильнее осложнить позиции России. По крайней мере, к такому выводу можно прийти, если проанализировать, чем больше всего гордятся украинские политики.

Одним из таких краеугольных камней, которыми Министерство иностранных дел Украины пыталось доказать свою состоятельность, была история с гонениями на российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Однако европейские политики, кажется, поняли свою ошибку и попытались исправить ситуацию, чем вызвали истерику со стороны украинцев. В частности, глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин отменил свой визит на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки.

Этот жест, однако, никого в Европе не впечатлил и нормализация отношений между Брюсселем и Москвой продолжилась своим чередом. "Хорошо, что мы достигли договоренности о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы – в том числе с тем, чтобы миллионы россиян могли добиваться защиты в Европейском суде по правам человека", – оценил итоги своих переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым его германский коллега Хайко Маас.

Außenminister @HeikoMaas: „Es ist gut, dass wir uns geeinigt haben, dass Russland in der parlamentarischen Versammlung im Europarat bleiben soll - auch, damit Millionen Russen Schutz beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einfordern können.“ @coe pic.twitter.com/Vgs4gTZgWz — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 17 мая 2019 г.

Тем временем сам Совет Европы ясно дал понять, что все права российской делегации в ПАСЕ будут восстановлены в полном объеме. "Все государства – члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы", – цитирует RT текст заявления организации.

Напомним, в апреле 2014 года делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса. В следующем году вопрос о восстановлении полномочий россиян рассматривался дважды. Однако санкции только усиливались. Москва отказалась работать на таких условиях, и выплата ее взноса в Совет Европы была приостановлена. Российские представители четко дали понять, что им необходимы твердые гарантии отсутствия любой формы дискриминации в будущем.