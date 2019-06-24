Украина в ужасе от успехов России в ПАСЕ
Во время очередного заседания ПАСЕ в Страсбурге была отбита наглая антироссийская провокация. Европейским депутатам предлагали провести внеочередные дебаты, тема которых обозначалась весьма тенденциозно и звучала следующим образом: "Положить конец российскому шантажу: просьба к Комитету министров привлечь Россию к ответственности за неуплату членских взносов".
Делегаты отказались обсуждать эту тему. Также они отклонили предложение о проведении срочных дебатов о расследовании катастрофы пассажирского Boeing рейса MH17, разбившегося в Донбасе. Украинские делегаты, которые, судя по всему, своей задачей на международных площадках видят не успех своей страны, а максимальное осложнение жизни российским представителям, подобными результатами оказались крайне недовольны.
A request for an urgent debate on "Putting an end to Russian blackmail: request to the Committee of Ministers to hold the Russian Federation accountable for its non-payment of membership fees" has just been rejected by the Assembly.— PACE (@PACE_News) 24 июня 2019 г.
При этом депутаты, имеющие антироссийские настроения, явно оказались в меньшинстве. "Рекордная численность членов ПАСЕ в зале", – на своей странице в Facebook призналась глава украинской делегации Ирина Геращенко. При этом рассчитывать на иностранную помощь Киеву приходится от представителей всего двух стран.
"Украинская делегация вместе с британцами и грузинами начинают борьбу против возвращения российской делегации", – подчеркнула Ирина Геращенко. Она добавила, что на стороне Москвы – даже глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Глава украинской делегации вынуждена признать, что они оказались в меньшинстве. "Зал, европейцы, откровенно подыгрывают российскому лобби", – пожаловалась она.
Примечательно, что утром 24 июня посетителям зала заседаний ПАСЕ раздавали листовки, в которых обличались "главные лица российской пропаганды". В них содержались фотографии и сведения о журналистах Маргарите Симоньян, Ольге Скабеевой, Дмитрии Киселеве и Владимире Соловьеве. Неизвестно, чего авторы этой бумаги хотели добиться, однако склонить депутатов ПАСЕ на сторону противников России с помощью такого демагогического приема у них не вышло.
Это мне дали на входе в ПАСЕ— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 24 июня 2019 г.
Точнее всем раздают�� pic.twitter.com/w1zZumFNCB
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