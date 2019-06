Украина в ужасе от успехов России в ПАСЕ

Во время очередного заседания ПАСЕ в Страсбурге была отбита наглая антироссийская провокация. Европейским депутатам предлагали провести внеочередные дебаты, тема которых обозначалась весьма тенденциозно и звучала следующим образом: "Положить конец российскому шантажу: просьба к Комитету министров привлечь Россию к ответственности за неуплату членских взносов".

Делегаты отказались обсуждать эту тему. Также они отклонили предложение о проведении срочных дебатов о расследовании катастрофы пассажирского Boeing рейса MH17, разбившегося в Донбасе. Украинские делегаты, которые, судя по всему, своей задачей на международных площадках видят не успех своей страны, а максимальное осложнение жизни российским представителям, подобными результатами оказались крайне недовольны.

A request for an urgent debate on "Putting an end to Russian blackmail: request to the Committee of Ministers to hold the Russian Federation accountable for its non-payment of membership fees" has just been rejected by the Assembly.