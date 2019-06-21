Власти Грузии получили грозное предупреждение из Москвы
Второй день в Тбилиси бушуют беспорядки, начавшиеся по надуманному поводу и переросшие в массовые антироссийские выступления. Ситуацию прокомментировал глава российского правительства Дмитрий Медведев.
Он отметил, что слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинили в организации протестов против России саму Россию, были крайне непрофессиональны. Подобные заявления показывают, что грузинский лидер либо не вошла в курс дел, либо сознательно искажает действительность. "Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации", – цитирует РИА Новости Дмитрия Медведева.
Удивительные всё таки люди в бывших братских советских республиках. Сначала хотя немного отгеноцидить нацменьшинства в своих странах, потом получают люлей и кричат, что русские их оккупировали. А вы сами, в мире со всеми в своей стране жить пробовали? pic.twitter.com/eCtVyJ5IgK— Голос Мордора (@spacelordrock) 21 июня 2019 г.
Он отметил, что от Саломе Зурабишвили слышать такую риторику печально и предупредил, что если подобные антироссийские выпады продолжатся, то Грузия может столкнуться с последствиями своих недружественных действий. Россия может дать настоятельные рекомендации своим гражданам не выбирать эту страну в качестве цели для своих туристических поездок. При этом россияне – основная часть отдыхающих в Грузии.
"И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии", – подчеркнул Дмитрий Медведев.
Он добавил, что сложная ситуация в стране связана с противостоянием радикальной оппозиции и провластных сил. При этом протесты, внешне направленные против России, имеют своей целью взорвать политическую систему Грузии. "Поэтому это все сопровождается и комментариями различных политических клоунов типа Саакашвили, которые сразу же включились в этот процесс", – рассказал Дмитрий Медведев.
Медведев высказался о событиях в Грузии и о некоторых участниках: различные «политические клоуны» типа Саакашвили включились в процесс внутриполитической борьбы в Грузии. Медведев запомнил Саакашвили после событий 2008 года pic.twitter.com/U8W57o48Jv— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 21 июня 2019 г.
Напомним, Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили уже оказывались по разные стороны баррикад в августе 2008 года.Оба тогда занимали президентские посты. После того, как ночью грузинская армия обстреляла базу российских миротворческих сил и жилые дома в столице Южной Осетии Цхинвале. Москва начала операцию по принуждению к миру и уже 11 августа российские войска подошли к городу Сенаки в менее чем 300 километрах от Тбилиси, после чего был начат переговорный процесс. 16 августа Медведев поставил свою подпись под планом мирного урегулирования грузино-осетинского конфликта, что окончательно обозначило конец боевых действий.
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