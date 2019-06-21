Во время акции протеста в Тбилиси пострадали 240 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Грузии. По словам представителей ведомства, 102 человека были доставлены в больницу.
Конфликт разгорелся 20 июня. Во время заседания Генеральной ассамблеи православия депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место председателя правительства, что не понравилось радикалам. Они покинули зал заседания, а вечером начали штурмовать здание парламента, передает агентство НСН.
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