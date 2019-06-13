Друг Путина рассказал о готовящемся покушении

Глава Молдовы Игорь Додон, которого называют другом Владимира Путина, заявил о готовящемся покушении. По словам молдавского лидера, за нападением стоят демократы.

Молдавский президент Игорь Додон рассказал об угрозе покушения со стороны Демократической партии республики. Информация у дружественного российскому лидеру Владимиру Путину политику появилась от "надежных источников", передает "Интерфакс".

По словам Додона, демократы сейчас пытаются любыми способами сохранить власть и устранить президента, то есть его.

"Если не будет президента Додона, некому будет промульгировать принимаемые парламентом законы, а значит они не будут работать, и Демпартия останется у власти", – сказал Додон.

Он напомнил, что его отставки уже пытались добиться разными путям, от уголовных дел прокуратуры до прямых угроз его родственникам. Теперь молдавский президент уверен, что рассматривается вариант убийства.

"У меня есть информация от своих служб, что пытались найти киллера – сначала в Молдове, потом вышли на бандитов в Одессе. Я все знаю, но я не уступлю", – заявил Додон.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин в четверг утром пообещал оказывать всяческую поддержку Игорю Додону, назвав противников молдавского главы узурпаторами.

Путин: Мы, безусловно, будем поддерживать президента Додона и его сегодняшних партнеров по коалиции, чтобы они избавились, в конце концов, от этих, как бы так выразиться интеллигентно, людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть pic.twitter.com/AjXUr4tXrP — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 июня 2019 г.

"Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции, с тем чтобы они избавились в конце концов от этих, как бы так выразиться интеллигентно – в общем, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени [власть] в Молдове", – цитирует Путина RT.

По его словам, ситуация в Молдове сейчас не уникальна. Нечто подобное происходило и на Украине в свое время, однако там узурпаторам удалось захватить власть. Путин выразил уверенность, что в Молдове такой сценарий не повториться, пишет "Царьград".