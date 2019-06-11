Глава МВД Колокольцев освободил журналиста Голунова и заявил Путину об увольнении

В МВД приняли решение о прекращении уголовного преследования журналиста Ивана Голунова. Это произошло в связи с недоказанностью его вины.



Журналист "Медузы" Иван Голунов больше не является фигурантом уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В МВД пришли к выводу, что нет никаких доказательств вины расследователя в резонансном деле.

Таким образом, уже сегодня, 11 июня, Иван будет осовобожден из под домашнего ареста. Стоит отметить, что история на этом не закончена. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД по делу Голунова направлены в Следственный Комитет.

Сообщается, что на период проверки полицейские, задержавшие журналиста, отстранены от работы. "Мною принято решение ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены", – говорится в официальном заявлении Колокольцева.

Напомним, спецкора "Медузы" Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Журналист находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт психотропных веществ. Иван Голунов, специализирующийся на материалах о коррупции, заявил, что наркотики ему подбросили.