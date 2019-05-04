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Политика

Лукашенко ведет тайную войну против Путина

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко всерьез беспокоится, что Россия захочет присоединить к себе территорию союзного государства. По мнению эксперта, чтобы сохранить свой пост, государственный деятель намерен пойти на самые крайние меры.
прочитано 398 раз

Российский журналист Игорь Яковенко заявил, что лидер Белоруссии хочет "защитить свою диктатуру" и поэтому проводит жесткую чистку среди приближенных. Так, недавно Александр Лукашенко уволил бывшего начальника личной охраны Андрея Втюрина. Глава страны и дальше будет избавляться от людей, которые, по его мнению, поддерживают интересы России. 

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По мнению эксперта, президент вряд ли сможет повторить опыт украинских коллег – разорвать отношения с Россией и присоединиться к Европе. Во многом это связано с неоднозначной репутацией Александра Лукашенко среди европейских лидеров, уточняет сайт Obozrevatel.com.

"Вариант полностью отказаться от России и взять курс в Европу, как это сделала Украина, для Беларуси при Лукашенко это абсолютно нереально. Поэтому он не будет выходить", – отметил журналист. Он добавил, что президент будет и дальше "шантажировать и лавировать", чтобы достичь своей цели. 

4 мая 2019, 17:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Бацька!Нааааеееебббииии плешивую ботексную мразь!
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