Лукашенко ведет тайную войну против Путина
Российский журналист Игорь Яковенко заявил, что лидер Белоруссии хочет "защитить свою диктатуру" и поэтому проводит жесткую чистку среди приближенных. Так, недавно Александр Лукашенко уволил бывшего начальника личной охраны Андрея Втюрина. Глава страны и дальше будет избавляться от людей, которые, по его мнению, поддерживают интересы России.
По мнению эксперта, президент вряд ли сможет повторить опыт украинских коллег – разорвать отношения с Россией и присоединиться к Европе. Во многом это связано с неоднозначной репутацией Александра Лукашенко среди европейских лидеров, уточняет сайт Obozrevatel.com.
"Вариант полностью отказаться от России и взять курс в Европу, как это сделала Украина, для Беларуси при Лукашенко это абсолютно нереально. Поэтому он не будет выходить", – отметил журналист. Он добавил, что президент будет и дальше "шантажировать и лавировать", чтобы достичь своей цели.
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