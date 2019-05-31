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Политика

Турчак назвал итоговую явку на праймериз "Единой России"

Фото: er.ru
В ходе предварительного голосования "Единой России" на счетные участки пришли более 1,6 миллиона человек, финальная явка составила 10,41%. С подведением итогов выступил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. 
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Средняя явка на выдвижение в Госдуму составила 7,39%, по выборам в депутаты административных центров – 8,28%, а проголосовать за кандидатов в законодательные собрания регионов пришли 10,83% от общего числа избирателей, уточнил единоросс. Кроме того, 53 тысячи человек приняли участие в онлайн-голосовании.

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На праймериз "Единой России" работают 2802 участка

Турчак отметил, что в этом году в партийных праймериз участвовало рекордное число молодых людей – 38%, или 1596 человек. Секретарь генсовета "Единой России" уверен, что это стало возможно благодаря кадровому проекту "ПолитСтартап", в котором начинающих политиков обучали опытные наставники.

По каждому из выявленных нарушений, а всего их было 40, проведена тщательная проверка, сообщил Турчак. В результате итоги голосования в двух округах на Сахалине были отменены, подчеркнул единоросс.

Андрей Турчак. Фото: pg.er.ru

Дальше партии предстоит провести конференцию региональных руководителей, на которой утвердят кандидатов от "ЕР" на сентябрьских выборах. Мероприятие состоится в июне-июле. На выборы пойдут именно те политики, которым люди доверили представлять "Единую Россию", никаких изменений не будет, заверил Турчак.

"Кто реально победил, то есть набрал на предварительном голосовании наибольшее число голосов, тот и должен быть в списке на соответствующем месте", – резюмировал он.

Предварительное голосование "Единой России" прошло в воскресенье, 26 мая. В нем приняли участие 4,5 тысячи претендентов, были открыты 2802 счетных участка.

Стоит отметить, что "ЕР" – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов по итогам народного волеизъявления. Простые избиратели сами решают, кто из единороссов, по их мнению, достоин бороться за важные посты.

Напомним, осенью этого года пройдут выборы в 45 субъектах Федерации. В 18 регионах будут выбирать высших должностных лиц, в 13 – депутатов заксобраний, в 22 – депутатов административных центров. В трех субъектах Федерации состоятся выборы руководителей административных центров, в 14 – в органы местного самоуправления. Также состоятся довыборы четырех депутатов Госдумы. По итогу будет замещен 38 231 мандат.

Автор: Иван Поляков31 мая 2019, 13:24

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