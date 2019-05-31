Турчак назвал итоговую явку на праймериз "Единой России"
Средняя явка на выдвижение в Госдуму составила 7,39%, по
выборам в депутаты административных центров – 8,28%, а проголосовать за
кандидатов в законодательные собрания регионов пришли 10,83% от общего числа
избирателей, уточнил единоросс. Кроме того, 53 тысячи человек приняли участие в
онлайн-голосовании.
Турчак отметил, что в этом году в партийных праймериз участвовало рекордное число молодых людей – 38%, или 1596 человек. Секретарь генсовета "Единой России" уверен, что это стало возможно благодаря кадровому проекту "ПолитСтартап", в котором начинающих политиков обучали опытные наставники.
По каждому из выявленных нарушений, а всего их было 40, проведена тщательная проверка, сообщил Турчак. В результате итоги голосования в двух округах на Сахалине были отменены, подчеркнул единоросс.
Дальше партии предстоит провести конференцию региональных руководителей, на которой утвердят кандидатов от "ЕР" на сентябрьских выборах. Мероприятие состоится в июне-июле. На выборы пойдут именно те политики, которым люди доверили представлять "Единую Россию", никаких изменений не будет, заверил Турчак.
"Кто реально победил, то есть набрал на предварительном голосовании наибольшее число голосов, тот и должен быть в списке на соответствующем месте", – резюмировал он.
Предварительное голосование "Единой России" прошло в воскресенье, 26 мая. В нем приняли участие 4,5 тысячи претендентов, были открыты 2802 счетных участка.
Стоит отметить, что "ЕР" – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов по итогам народного волеизъявления. Простые избиратели сами решают, кто из единороссов, по их мнению, достоин бороться за важные посты.
Напомним, осенью этого года пройдут выборы в 45 субъектах Федерации. В 18 регионах будут выбирать высших должностных лиц, в 13 – депутатов заксобраний, в 22 – депутатов административных центров. В трех субъектах Федерации состоятся выборы руководителей административных центров, в 14 – в органы местного самоуправления. Также состоятся довыборы четырех депутатов Госдумы. По итогу будет замещен 38 231 мандат.
Говорят, крест стал мироточить
Балерина запросила большую сумму
Поп-король прояснил ситуацию
Артистка предстала перед поклонниками без бюстгальтера
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
кто скучает по ссср?
Однополые браки.
Как избавить от молочницы
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
Гадалка сломала мне жизнь
бутылки принемать будут сетевые магазины!
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Подскажите бизнес на 100т.р
Не можем иметь совместных детей
Секс по дружбе
Переезд на юг
Много сексуальных партнеров
Секс с бывшей
Родить в 17 лет
Что думаете о суперграмотных гомосексуалистах, евровидениях, голосистых шоу и прочих домах 2?
Как похудеть без диеты
Не носит обручальное кольцо
Тимати посвятил Децлу песню
Родить после 30
На первом свидании говорил о бывшей
Заголовки
Как избавиться от похмелья
Хочу забрать назад подарок
Хочу накачать ягодицы
Ориентация Егора Крида
Флиртует с кассиршей
Сегодня финал "голос.дети"
Кто такие ханжи?