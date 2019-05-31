Раскрыты детали тайной беседы Путина
Президент России Владимир Путин встретился с многодетными семьями со всей страны, чтобы вручить ордена "Родительская слава". Об этом сообщает URA.ru.
Глава государства заявил, что правительство продолжит поддерживать семьи и согласился с одним из награжденных, что в 90-е такой поддержки не было. При этом россияне все равно решались на большую семью.
"Все это действительно от Господа, от вашей души, от вашего сердца. Вы и есть те самые главные люди, которые определяют жизнь нашей страны, от которых зависит будущее нашей страны", – цитирует Путина ТВ-Центр.
Лидер страны выразил уверенность, что в больших семьях не бывает плохого воспитания. Он указал на то, как много усилий приходится прилагать родителям, чтобы поставить детей на ноги.
В этот момент речь Путина прервал детский возглас из зала. Президент с улыбкой заметил, что ребенок выражает согласие с его мнением о важности труда многодетных родителей.
Позже маленький Иван Лисейцев из Севастополя смог пошептаться с Владимиром Путиным. Мальчик признался, что рассказал президенту о грядущем прибавлении в их семье. Он надеется, что родится сестренка – из семи детей в доме пока всего две девочки.
Иван назвал главу государства добрым. А еще заверил, что не боялся подходить к российскому лидеру, передает Life.
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