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Политика

Раскрыты детали тайной беседы Путина

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин вручил многодетным семьям ордена "Родительская слава". В ходе церемонии у главы государства состоялся тайный разговор. 
прочитано 2081 раз

Президент России Владимир Путин встретился с многодетными семьями со всей страны, чтобы вручить ордена "Родительская слава". Об этом сообщает URA.ru.

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Глава государства заявил, что правительство продолжит поддерживать семьи и согласился с одним из награжденных, что в 90-е такой поддержки не было. При этом россияне все равно решались на большую семью.

"Все это действительно от Господа, от вашей души, от вашего сердца. Вы и есть те самые главные люди, которые определяют жизнь нашей страны, от которых зависит будущее нашей страны", – цитирует Путина ТВ-Центр.

Лидер страны выразил уверенность, что в больших семьях не бывает плохого воспитания. Он указал на то, как много усилий приходится прилагать родителям, чтобы поставить детей на ноги.

В этот момент речь Путина прервал детский возглас из зала. Президент с улыбкой заметил, что ребенок выражает согласие с его мнением о важности труда многодетных родителей.

Позже маленький Иван Лисейцев из Севастополя смог пошептаться с Владимиром Путиным. Мальчик признался, что рассказал президенту о грядущем прибавлении в их семье. Он надеется, что родится сестренка – из семи детей в доме пока всего две девочки.

Иван назвал главу государства добрым. А еще заверил, что не боялся подходить к российскому лидеру, передает Life.

31 мая 2019, 08:41

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