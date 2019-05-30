Трамп напрашивается на встречу с Путиным
Встреча президента России Владимира Путина с главой Америки Дональдом Трампом должна состояться в июне. В ходе беседы лидеры государств обсудят вопрос пленных украинских моряков, заявил накануне спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне.
По его словам, запланированная в декабре встреча Трампа и Путина так и не состоялась, но сейчас – должна. Ранее Волкер выразил позицию Штатов по поводу задержанных моряков: Вашингтон считает, что украинцев необходимо отпустить. Впрочем, в российском МИДе придерживаются иной позиции.
Пока о встрече с Путиным говорят только американские представители. Несколькими днями ранее о намерении Дональда Трампа провести переговоры с российским коллегой в Осаке заявил госсекретарь США Майк Помпео в Сочи, передает РИА ФАН.
Представитель Кремля Дмитрий Песков на это ответил, что запроса от Вашингтона на встречу с Владимиром Путиным пока нет, отмечает "Москва 24".
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