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Политика

Трамп напрашивается на встречу с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Появились новые данные о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в июне. Правда, официального подтверждения Кремля того, что разговор двух лидеров состоится, пока нет.
прочитано 847 раз

Встреча президента России Владимира Путина с главой Америки Дональдом Трампом должна состояться в июне. В ходе беседы лидеры государств обсудят вопрос пленных украинских моряков, заявил накануне спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

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По его словам, запланированная в декабре встреча Трампа и Путина так и не состоялась, но сейчас – должна. Ранее Волкер выразил позицию Штатов по поводу задержанных моряков: Вашингтон считает, что украинцев необходимо отпустить. Впрочем, в российском МИДе придерживаются иной позиции.

Пока о встрече с Путиным говорят только американские представители. Несколькими днями ранее о намерении Дональда Трампа провести переговоры с российским коллегой в Осаке заявил госсекретарь США Майк Помпео в Сочи, передает РИА ФАН.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на это ответил, что запроса от Вашингтона на встречу с Владимиром Путиным пока нет, отмечает "Москва 24".

30 мая 2019, 08:43

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Многие люди ищут встречи с Путиным - одни просят помощи, другие чтобы разрешить некоторые проблемы, но в в основном его хотят просто задушить в объятьях.
Гость
Ответить
Спасибо тому, кто показал мне прекрасный сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/M8WOSF Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
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