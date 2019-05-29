"Только свистни": Зеленскому подсунули тоскующую Лолиту

Владимиру Зеленскому посоветовали активнее выполнять предвыборные обещания. Вслед за Михаилом Саакашвили на Украину устремятся многие звезды, в частности тоскующая по родине Лолита Милявская.

Указ Владимира Зеленского о возвращении украинского гражданства экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили вызвал большой резонанс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила украинского лидера не останавливаться на достигнутом и пустить на историческую родину известных артистов – к примеру, Наташу Королеву.

Звезд, которые буквально истосковались по "ридной нэньке", в России немало. Можно составить целый список будущих "репатриантов".

"Ну вот и за Наташу Королеву попросили. А то ведь девушка никак с "киевским мальчишкой" не встретится. Хотя теперь главный киевский мальчишка у нас Владимир Зеленский", – отметил в интервью "Дни.ру" эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Захарова шутливый комментарий по поводу возвращения украинского гражданства Саакашвили оставила на своей странице в Facebook. "Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили", – написала дипломат. СБУ в 2016 году запретила Королевой въезд на Украину сроком на пять лет.

"А что же о Лолите Милявской забыли? Она, бедная, даже в Крым ездит только ради того, чтобы об Украине вспомнить, истосковалась вся. Надо бы Владимиру Зеленскому свою инаугурационную речь претворять в жизнь и не только Мишико Саакашвили гражданство давать. Там еще целый список репатриантов наберется – только свистни", – уверен Манукян.