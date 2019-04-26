Захарова дала под дых захлебнувшемуся от возмущения Порошенко
Действующий президент Украины в своем Instagram пригрозил нашей стране новыми санкциями. "Мы будет противодействовать путем усиления санкций против России", – написал Петр Порошенко.
При этом он подчеркнул, что намерен развернуть миротворческие миссии в "оккупированном Донбассе под мандатом ООН". Порошенко считает новый указ незаконным и провокационным.
В свою очередь Мария Захарова высказалась на счет слов политика на своей странице в Facebook. "Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегченной процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса, завил, что Москва "перешла красные линии", "открыто и нагло" торпедирует мирный процесс в регионе", – констатировала она. При этом дипломат напомнила, что во время предвыборной кампании украинский лидер противопоставлял себя не своим оппонентам, а президенту России Владимиру Путину.
"Порошенко выборы проиграл. Получается, что проиграл их не кому-либо, а… Путину. Ну все, Петр Алексеевич, теперь подчиняйтесь воле того, с кем, по вашим же словам, вы состязались и кому вы, по вашей же логике, проиграли", – дала под дых Мария Захарова пока еще действующему лидеру Незалежной.
Напомним, на прошлой неделе на Украине состоялся второй тур президентских выборов, на которых Петр Порошенко проиграл своему сопернику Владимиру Зеленскому, набравшему более 73% голосов.
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