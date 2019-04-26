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Политика

Захарова дала под дых захлебнувшемуся от возмущения Порошенко

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Официальный представитель МИД прокомментировала реакцию президента Украины Петра Порошенко на указ об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам Донбасса. Мария Захарова объяснила, что взбесило политика.
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Действующий президент Украины в своем Instagram пригрозил нашей стране новыми санкциями. "Мы будет противодействовать путем усиления санкций против России", – написал Петр Порошенко.

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Мария Владимировна Захарова дипломат

При этом он подчеркнул, что намерен развернуть миротворческие миссии в "оккупированном Донбассе под мандатом ООН". Порошенко считает новый указ незаконным и провокационным.

В свою очередь Мария Захарова высказалась на счет слов политика на своей странице в Facebook. "Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегченной процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса, завил, что Москва "перешла красные линии", "открыто и нагло" торпедирует мирный процесс в регионе", – констатировала она. При этом дипломат напомнила, что во время предвыборной кампании украинский лидер противопоставлял себя не своим оппонентам, а президенту России Владимиру Путину.

"Порошенко выборы проиграл. Получается, что проиграл их не кому-либо, а… Путину. Ну все, Петр Алексеевич, теперь подчиняйтесь воле того, с кем, по вашим же словам, вы состязались и кому вы, по вашей же логике, проиграли", – дала под дых Мария Захарова пока еще действующему лидеру Незалежной. 

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Напомним, на прошлой неделе на Украине состоялся второй тур президентских выборов, на которых Петр Порошенко проиграл своему сопернику Владимиру Зеленскому, набравшему более 73% голосов.

Автор: Валерия Нарская26 апреля 2019, 17:31
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