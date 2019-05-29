Москва жестко ответила на попытку втянуть ее в секс-скандал
В СМИ стали появляться любопытные детали грандиозного скандала с сексуальным подтекстом, который грозит полностью изменить политические расклады в Австрии. Вся история основывается на хорошо спланированной провокации, причем роль "племянницы влиятельного бизнесмена из России" исполняла студентка из Боснии. За свою работу она получала больше полумиллиона рублей в день.
Германские издания, публикуя эту историю, не могли не знать этих обстоятельств, однако предпочли сообщить читателям далеко не все. "Учитывая, что информация о вовлеченности России была преподана немецкими изданиями если не как факт, то совершенно недвусмысленно, а сейчас оказывается, что речь идет о постановочном материале, характер которого немецким изданиям был заранее известен, мы проведем дополнительную проверку появившихся новых данных и затем информируем ОБСЕ и другие профильные структуры о совершенной германскими СМИ информационной операции", – написала на своей странице в Facebook Мария Захарова.
В Вене, на площади перед ведомством федерального канцлера Австрии собрались несколько тысяч демонстрантов, требующих проведения новых парламентских выборов из-за коррупционного скандала с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. pic.twitter.com/Fy4G7N2zj4— Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 18 мая 2019 г.
Именно немецкие журналисты яростно выступали против фейковых новостей и иностранного вмешательства в выборы. "Кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, использовав для этого как инструмент "независимую" немецкую прессу?" – цитирует телеканал "360" официального представителя российского внешнеполитического ведомства. "Европа, очнись!" – заключила Захарова.
Напомним, что 18 мая СМИ Германии опубликовали отрывок из видео с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе. В ролик попал момент, на котором политик обсуждает с "племянницей влиятельного бизнесмена из России" возможность финансирования его участия в выборах. Эти слова стоили должности и ему, и канцлеру Австрии Себастьяну Курцу.
Курц надеется вновь стать канцлером Австрии после досрочных выборов pic.twitter.com/juK7OkyeSO— Сергей (@ksaf2012) 29 мая 2019 г.
Девушка оказалась студенткой из Боснии. Сообщается, что она прошла специальный кастинг, где проверяли не только идеальное владение русским языком, но и соответствие внешности претенденток вкусам политика, против которого готовилась провокация. За свои труды актриса получала по семь тысяч евро, а вся операция обошлась организаторам в 400 тысяч евро. Позже видео выкупила некая фирма за 600 тысяч евро и передала его журналистам из Германии.
Примечательно, что австрийские СМИ почему-то решили, что политик встречался с российской телеведущей Лерой Кудрявцевой. Именно ее фотографию они поместили на первые полосы. Теперь Кудрявцева думает о том, чтобы подать на нерадивых журналистов в суд.
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