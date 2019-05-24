Большинство глав регионов пойдут на выборы от "Единой России"
Из 18 губернаторов от "Единой
России" пойдут 11. "Ожидается, что пойдут восемь-девять губернаторов на прямых
выборах", – цитирует ТАСС источник в руководстве партии. В Крыму и
Кабардино-Балкарии, где глав регионов выбирают парламенты, они также будут
выдвигаться от "ЕР".
По данным собеседника агентства, кандидаты от партии будут на выборах глав Волгоградской, Вологодской, Курской, Липецкой, Оренбургской областей, а также Башкирии, Калмыкии и Ставрополья. Партийные конференции по выдвижению губернаторов должны состояться в июне.
Как сообщил источник в партии, первым пройдет мероприятие в Оренбуржье – 1 июня, на следующий день – в Ставропольском крае, а 8-го – в Башкирии. По остальным регионам даты определятся позднее.
Большинство губернаторов намерены идти на выборы от "Единой России", и это говорит о том, что партия пользуется доверием граждан и рассматривается как серьезная сила, уверен политолог Дмитрий Орлов.
"И в случаях выдвижения от партии, и в случаях самовыдвижения именно на партию врио губернаторов опираются в политическом и в технологическом смысле", – подчеркнул эксперт.
В этом году избирательные кампании пройдут в 45 регионах. В 18 выберут высших должностных лиц, в 13 – депутатов законодательных собраний, в 22 – депутатов административных центров.
Также состоятся выборы глав административных центров и довыборы депутатов Госдумы. Всего будет замещен 38 231 мандат.
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