В праймериз "ЕР" поучаствует липецкий врио губернатора Артамонов
Утверждение списка кандидатов праймериз на выборы главы
Липецкой области стали главным вопросом заседания президиума регионального
политсовета, которое состоялось в четверг, 23 мая. "Врио губернатора Игорь
Артамонов обратился с заявлением в президиум о
включении его кандидатуры в список кандидатов предварительного
голосования", – отмечают в региональном отделении партии.
На кресло губернатора претендуют и другие кандидаты от "ЕР" – депутат областного совета Марина Донских и член Липецкого горсовета Александр Афанасьев.
После заседания президиума претендентов на высший региональный пост ждет встреча с главами первичных и местных отделений "Единой России". Затем список кандидатов обсудят на внеочередной конференции Липецкого отделения партии 14 июня, где и утвердят кандидата на предстоящее голосование.
По словам главы липецких единороссов Павла Путилина, решение Артамонова было ожидаемым. "У партии в регионе достаточно высокий рейтинг, который говорит об уровне доверия людей "Единой России", – подчеркнул он.
Губернатора Липецкой области будут выбирать 8 сентября. Нынешний врио главы региона исполняет обязанности со 2 октября прошлого года.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что на участие в праймериз "ЕР" выдвинулись 4634 человека. Высокую активность проявляет молодежь и те, кто хочет попробовать себя в политике.
В этом году избирательные кампании пройдут в 45 регионах. В 18 выберут высших должностных лиц, в 13 – депутатов заксобраний, а в 22 – депутатов административных центров. Также состоятся выборы глав административных центров и довыборы депутатов Госдумы. Всего будет замещен 38 231 мандат.
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