Эксперты советуют "ЕР" сосредоточиться на обновлении кадров
Говоря об обновлении партийных рядов, эксперты напоминают о
двух проектах "Единой России". Один из них – высшая партийная школа,
которая призвана стать каналом вертикальной мобильности и подготовки кадров на
следующих думских выборах. Второй – "ПолитСтартап", рассчитанный на
молодых и перспективных политиков в возрасте до 35 лет.
В докладе отмечается, что в рамках процесса по формированию корпуса губернаторов из профессиональных управленцев особую роль приобретает избрание лидерами региональных партийных отделений узнаваемых лиц, пишут "Ведомости". Такие кадры должны пользоваться авторитетом среди местных элит и быть способными разрешить возникающие внутри них конфликты.
На выборы в муниципалитетах необходимо выдвигать не только кадры из бюджетной сферы, но и рядовых сотрудников, которые порой составляют ядро команд кандидатов от так называемой системной оппозиции, советуют эксперты. Таким образом "Единая Россия" может показать, что является не только "партией начальников", отмечают аналитики.
Изменения в пенсионной системе понизили рейтинги партии власти, но показатели поддержки – величина непостоянная и может меняться даже в ходе одного политического сезона, отмечает политолог, член высшего совета "ЕР" Дмитрий Орлов.
По мнению аналитика, если у партии власти в полуторапартийной системе рейтинг поддержки не опускается ниже 30%, то серьезной угрозы ее перспективам нет. "Опираясь на одномандатников, она в любом случае закрепит лидерство или создаст коалицию, где будет иметь большинство", – пояснил Орлов.
Зато обновленная элита партии в сочетании с эффективно работающим аппаратом способны вывести ее на высокий результат даже в самых непростых регионах, уверен эксперт.
Политолог Александр Кынев также отмечает общественный запрос на новые лица. По его словам, такие настроения используют в своих кампаниях новые губернаторы.
"Они пытаются усилиться за счет продвижения людей второго-третьего эшелона, которые обязаны им, а не их предшественникам. Но в регионах репутация складывается долго, господствуют неформальные связи, и отодвигать людей, пользующихся авторитетом и имеющих большие личные ресурсы, - это значит создавать риски перевода таких людей в оппозицию, и мы это уже видим", – пояснил эксперт.По общему мнению экспертов, имидж "Единой России" значительно улучшится, если партия будет проводить верную кадровую политику.
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