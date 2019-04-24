Эксперты советуют "ЕР" сосредоточиться на обновлении кадров

Главный вызов для партии власти – нужда в новых кадрах, говорится в докладе "Единая Россия": кадровая перезагрузка и вызовы – 2021". Он подготовлен агентством политических и экономических коммуникаций, которое возглавляет член высшего совета "ЕР", политолог Дмитрий Орлов.



Говоря об обновлении партийных рядов, эксперты напоминают о двух проектах "Единой России". Один из них – высшая партийная школа, которая призвана стать каналом вертикальной мобильности и подготовки кадров на следующих думских выборах. Второй – "ПолитСтартап", рассчитанный на молодых и перспективных политиков в возрасте до 35 лет.



В докладе отмечается, что в рамках процесса по формированию корпуса губернаторов из профессиональных управленцев особую роль приобретает избрание лидерами региональных партийных отделений узнаваемых лиц, пишут "Ведомости". Такие кадры должны пользоваться авторитетом среди местных элит и быть способными разрешить возникающие внутри них конфликты.

На выборы в муниципалитетах необходимо выдвигать не только кадры из бюджетной сферы, но и рядовых сотрудников, которые порой составляют ядро команд кандидатов от так называемой системной оппозиции, советуют эксперты. Таким образом "Единая Россия" может показать, что является не только "партией начальников", отмечают аналитики.

Изменения в пенсионной системе понизили рейтинги партии власти, но показатели поддержки – величина непостоянная и может меняться даже в ходе одного политического сезона, отмечает политолог, член высшего совета "ЕР" Дмитрий Орлов.

По мнению аналитика, если у партии власти в полуторапартийной системе рейтинг поддержки не опускается ниже 30%, то серьезной угрозы ее перспективам нет. "Опираясь на одномандатников, она в любом случае закрепит лидерство или создаст коалицию, где будет иметь большинство", – пояснил Орлов.

Зато обновленная элита партии в сочетании с эффективно работающим аппаратом способны вывести ее на высокий результат даже в самых непростых регионах, уверен эксперт.

Политолог Александр Кынев также отмечает общественный запрос на новые лица. По его словам, такие настроения используют в своих кампаниях новые губернаторы.

"Они пытаются усилиться за счет продвижения людей второго-третьего эшелона, которые обязаны им, а не их предшественникам. Но в регионах репутация складывается долго, господствуют неформальные связи, и отодвигать людей, пользующихся авторитетом и имеющих большие личные ресурсы, - это значит создавать риски перевода таких людей в оппозицию, и мы это уже видим", – пояснил эксперт.

По общему мнению экспертов, имидж "Единой России" значительно улучшится, если партия будет проводить верную кадровую политику.