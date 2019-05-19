Депутаты Госдумы станут наблюдателями на выборах президента Казахстана

На полях Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности спикер Госдумы России Вячеслав Володин провел двустороннюю встречу с председателем Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным. Российская группа наблюдателей будет направлена наблюдателями на предстоящие выборы президента в Казахстане.

Выборы президента Казахстана состоятся 9 июня. "Мы благодарны вам за инициативу направить группу наблюдателей от ПА ОДКБ на предстоящие выборы", – обратился председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Российскую делегацию по наблюдению за выборами возглавит руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов. "Мы готовы принять миссию Парламентской Ассамблеи и создать все необходимые условия для ее работы, в том числе организовать встречи, посещения всех избирательных штабов кандидатов", – подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Он напомнил, что на выборы президента Казахстана зарегистрированы семь кандидатов. "Конечно, в день выборов в соответствии с пожеланиями мы организуем выезды на избирательные участки", – рассказал глава казахстанского парламента.

Также на двусторонней встрече Вячеслав Володин и Нурлан Нигматулин обсудили подготовку IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии. Оно состоится в столице Казахстана Нур-Султане.

Участие во встрече уже подтвердили 48 государств. "И эта цифра с каждым днем увеличивается, что, конечно, свидетельствует о необходимости такой площадки", – отметил председатель Мажилиса парламента Казахстана. Всего ожидается прибытия свыше 60 парламентских делегаций.

"Количество желающих принять участие – беспрецедентное, и оно возрастает с каждым годом", – рассказал Вячеслав Володин.

Он отметил, что формат Совещания спикеров парламентов стран Евразии не только доказал свою эффективность, но и выходит на совершенно другой уровень. "Надо собираться вместе и обсуждать вопросы межрегионального развития, вопросы развития экономики, модернизации законодательства", – подчеркнул спикер Госдумы.

Вячеслав Володин также предложил своему казахстанскому коллеге принять участие в Международном форуме "Развитие парламентаризма". Он пройдет летом 2019 года в Москве. "Мы, со своей стороны, делаем все, чтобы парламентаризм был более эффективной формой выработки и принятия решений, формой диалога", – заметил Володин.

Также парламентарии обсудили подготовку дальнейших встреч в рамках ПА ОДКБ. Спикер Госдумы подчеркнул, что формат этого взаимодействия предполагает более чем стратегическое партнерство.

"Это взаимодействие и выстраивание общей работы стран по достижению коллективной безопасности в рамках единой платформы ОДКБ. Мы должны этот формат также совершенствовать, чтобы он был более эффективен", – заключил Вячеслав Володин.

