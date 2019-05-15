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Политика

Украина вынесла России новый приговор

Фото: www.globallookpress.com
Кабинет министров Украины запретил поставки определенных групп российских товаров. Также были введены специальные пошлины.
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В среду, 15 мая Украина ввела новые экономические санкции. Об этом сообщил на заседании кабмина премьер-министр страны Владимир Гройсман.

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Речь идет о так называемом эмбарго – запрете на ввоз российских товаров на территорию Украины. В черный список попали удобрения, сельскохозяйственная продукция, транспорт, цемент и фанера.

Кроме того, Киев ввел спецпошлины на продукцию из России. Они вступят в силу с 1 августа.

Санкции будут касаться только тех товаров, которые полностью производятся на Украине либо же могут быть заменены альтернативными поставками. По словам первого вице-премьера Украины Степана Кубива, это должно предотвратить утечку капиталов в страну-агрессор.

Отмечается, что еще одним санкционным шагом против России станет изменение разрешительной системы, связанной с поставками товаров.

Напоминаем, что первый раз Украина ввела санкции против России в декабре 2015 года. Был создан перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну. 10 апреля 2019 года украинские власти дополнили список.

Россия принимает ответные меры, запрещая ввоз отдельных видов товаров из Украины. Последний раз список расширился 18 апреля. Также был введен запрет на экспорт нефти. 

Автор: Анастасия Горюнова15 мая 2019, 23:03

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Правильно! Вырву себе глаз и отрублю ногу, что бы у тещи зять кривой и одноногий был!
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